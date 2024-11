Mundo Trump diz que “não deveria ter deixado” a Casa Branca após perder a eleição de 2020

4 de novembro de 2024

O ex-presidente Donald Trump disse, no domingo (3), durante comício em Lititz, Pensilvânia, que “não deveria ter deixado” a Casa Branca após perder a eleição de 2020, que ele ainda não reconheceu. As informações são da CNN.

“Tínhamos a fronteira mais segura da história do nosso país no dia em que saí. Eu não deveria ter saído. Quero dizer, honestamente, porque… fizemos um ótimo trabalho. Quero dizer, toda cabine de votação tem centenas de advogados ali”, afirmou Trump.

Donald Trump se recusou a reconhecer a derrota na eleição de 2020 e tem promovido teorias da conspiração sobre aquele pleito e a eleição deste ano. De acordo com o livro de 2022 da repórter do New York Times, Maggie Haberman, o ex-presidente disse repetidamente a assessores que permaneceria na Casa Branca em vez de permitir que o presidente eleito Joe Biden assumisse o cargo.

Durante o comício na Pensilvânia, Trump repetiu alegações infundadas de fraude eleitoral, sugerindo que prepara o terreno para contestar os resultados da eleição presidencial de 2024, como fez em 2020. Ele repetiu alegações infundadas de fraude eleitoral em várias ocasiões durante o comício na Pensilvânia.

Trump x Kamala

As urnas de onde sairá o próximo presidente dos Estados Unidos começam a ser fechadas às 21h desta terça-feira (5). Em um país completamente dividido entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, a grande expectativa é saber quanto tempo levará para termos o resultado. As projeções apontam que até a tarde de quarta-feira (6) já se conheça quem venceu as eleições.

A falta de previsibilidade para o fim da apuração nas eleições dos EUA se deve ao seu modelo eleitoral. Cada Estado segue suas próprias regras e práticas para contagem de votos e, sem mencionar os desafios legais que podem surgir, tudo isso pode atrasar os resultados.

Em 2020, por exemplo, a agência de notícias Associated Press declarou o presidente Joe Biden vencedor apenas na tarde de sábado, quatro dias após o fechamento das urnas. Quatro anos antes, a eleição de 2016 foi decidida poucas horas depois do fechamento da maioria das urnas. A AP declarou Trump o vencedor na noite da eleição, às 2h29 do horário de Washington.

Desta vez, ambas as campanhas sabem que a disputa está extremamente acirrada nos sete estados indecisos: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. São eles que devem decidir a eleição, exceto em caso de uma grande surpresa. De acordo com especialistas, os resultados devem sair mais rápido na Carolina do Norte e na Geórgia, e os números registrados nos dois estados devem oferecer uma noção de como a apuração irá prosseguir.

Os primeiros Estados a concluir a votação serão os da costa leste: seis estados, incluindo a Geórgia, terminarão a votação às 21h, horário de Brasília. Às 22h, mais 19 estados se juntarão a eles e uma enxurrada de dados será publicada.

