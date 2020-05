Mundo Trump diz que o governo dos EUA trabalha com outros países em vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O presidente expressou esperança de que uma vacina estará disponível antes do fim deste ano Foto: Reprodução O presidente expressou esperança de que uma vacina estará disponível antes do fim deste ano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o seu governo está trabalhando com outros países, em ritmo acelerado, para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus.

Em evento no jardim da Casa Branca, em que muitos funcionários usavam máscaras, Trump expressou esperança de que uma vacina estará disponível antes do fim deste ano e disse que o seu governo mobilizará forças para distribuir a vacina assim que for descoberta.

O presidente afirmou que os EUA investirão em todos os países principais candidatos à vacina contra o novo coronavírus e disse que a lista foi reduzida a 14 possibilidades promissoras, com plano para filtrar ainda mais as opções.

Especialistas têm alertado que deve demorar de 12 a 18 meses para uma vacina contra a Covid-19 ficar pronta e ser aplicada na população mundial.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo