Mundo Trump diz que “sem dúvida nenhuma” atacaria novamente o Irã caso regime continue enriquecendo urânio

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

O presidente americano também disse que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, mentiu a seu povo ao ter reivindicado vitória no conflito. Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (27) que “sem dúvida nenhuma” voltaria a bombardear o Irã caso haja indícios de que o país do Oriente Médio continue enriquecendo urânio.

Em coletiva na Casa Branca, Trump voltou a dizer que os EUA tiveram uma grande vitória na guerra, travada entre o Israel e Irã durante 12 dias e com um bombardeio americano a instalações nucleares iranianas. O republicano insistiu que os iranianos não vão mais ter programa nuclear, e quando perguntado sobre a possibilidade de voltar a atacar o Irã caso Teerã continue enriquecendo urânio, ele disse “sem dúvida nenhuma, com certeza”.

“A guerra foi uma tremenda vitória. Vínhamos falando por 30 anos que o Irã se tornaria um país [com arma] nuclear, e finalmente atacamos. Assim que as bombas foram lançadas, a guerra acabou”, afirmou Trump.

O presidente americano também disse que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, mentiu a seu povo ao ter reivindicado vitória no conflito, e que “responderá” à fala do iraniano, mas não deu mais detalhes sobre o que quis dizer.

“Você tem que dizer a verdade, você foi batido. Israel também ficou abatida [com o conflito], mas você sofreu um forte golpe, e última coisa que está pensando agora é sobre armas nucleares”, afirmou Trump a Khamenei. O republicano disse ter salvado o líder do Irã de uma morte “feia e humilhante”.

Trump também insistiu que o Irã “quer se encontrar” para negociar sobre seu programa nuclear de Teerã, algo que autoridades iranianas repetidamente negaram nesta semana.

O Irã também nega encerrar seu programa nuclear, que afirma ter fins exclusivamente pacíficos, e afirma ter legítimo direito de enriquecer urânio. No entanto, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão da ONU de supervisão nuclear, relatou urânio enriquecido acima dos níveis permitidos por acordos internacionais no Irã – mesmo que não tenha encontrado nenhuma evidência de bomba nuclear.

Durante a coletiva, Trump disse que gostaria de ver inspetores da AIEA ou de outra fonte confiável inspecionando as instalações nucleares iranianas atingidas pelos bombardeios americanos no fim de semana passado – Natanz, Fordow e Isfahan, as três principais do Irã.

A AIEA pediu diversas vezes desde o início do cessar-fogo acesso às instalações nucleares do Irã para inspecionar danos causados pelos 12 dias de ataques e os níveis de radiação em cada um dos locais, porém o governo iraniano tem resistido e nesta sexta-feira chamou o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, de “inconveniente, até mal-intencionado”. O Irã suspendeu a cooperação com a AIEA após a guerra.

