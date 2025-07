Economia Trump é a maior ameaça ao dólar, não o Brics

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Além de gerar inflação, tarifaço deverá reduzir potencial de crescimento dos EUA. (Foto: Reprodução/AN)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar norte-americano registrou, ao longo do primeiro semestre deste ano, uma desvalorização de 10% diante de uma cesta de outras moedas fortes, como euro e iene. Foi a maior perda de valor já registrada na primeira metade de um ano desde 1973.

O principal fator responsável por isso é a política econômica que vem sendo adotada pelo governo Donald Trump. O tarifaço contra praticamente todos os países do mundo, inclusive aliados de longa data, irá não apenas gerar mais inflação e menos crescimento a curto prazo mas também poderá reduzir o potencial de crescimento a médio e longo prazo —tornando os EUA menos atrativos para os capitais internacionais.

Também deverá impactar negativamente o crescimento americano a “caça às bruxas” aos imigrantes (principal fator que vinha diferenciando, favoravelmente, os EUA ante vários outros países avançados, nos quais aspectos demográficos têm freado o crescimento) e às universidades norte-americanas (berço de parte relevante das inovações geradas pelo país).

Na mesma linha, a aprovação recente do Obba (“One Big Beautiful Bill”) irá elevar expressivamente o déficit fiscal e a dívida norte-americana nos próximos anos, aumentando o risco de solvência fiscal e, portanto, as taxas de juros de longo prazo exigidas pelo mercado para financiar o governo dos EUA —algo que também irá elevar o custo do crédito para o setor privado naquele país.

Mas Trump ainda não está satisfeito. Ele parece atuar deliberadamente e com toda a força para acabar com aquilo que é denominado de “privilégio exorbitante”. Esse privilégio está associado ao fato de que o dólar dos EUA, ao menos até recentemente, era percebido como um “porto seguro” para os investidores globais, sobretudo em momentos de maior incerteza política e econômica.

Esse privilégio não surgiu do nada: se até 1971 o que dava valor ao dólar dos EUA era principalmente o lastro em ouro, desde então ele passou a ser uma moeda fiduciária, que atingiu o status de principal divisa de reserva justamente pela confiança dos agentes de que ele desempenharia muito bem, em escala global, os três principais atributos de uma moeda, unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor.

Portanto, a posição privilegiada do dólar norte-americano reflete, dentre outras coisas, o reconhecimento de que ele (bem como os ativos denominados nele) é seguro e confiável, pois o banco central dos EUA, o Fed (Federal Reserve), dispõe de um elevado grau de independência para cumprir seu mandato, que envolve manter a inflação em torno de 2% ao ano e a economia operando próxima do pleno emprego (mesmo que as ações necessárias para isso desagradem ao governante em exercício).

Trump vem ameaçando a independência do Fed, ao sinalizar à luz do dia que pretende trocar o presidente do banco, Jerome Powell, antes da hora (o mandato dele expira em meados de 2026) ou que pretende interferir nas decisões de política monetária (por exemplo, por meio da nomeação, desde já, do substituto de Powell, de modo a criar um presidente “sombra”, o qual constrangeria a atuação independente dos integrantes do comitê de política monetária). Assim, a maior ameaça ao status atual dólar norte-americano não são o Brics (e uma eventual moeda alternativa para as transações entre esses países), e sim o próprio Trump. (Bráulio Borges, Mestre em teoria econômica pela FEA-USP, economista-sênior da LCA 4intelligence e pesquisador-associado do FGV IBRE)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/trump-e-a-maior-ameaca-ao-dolar-nao-o-brics/

Trump é a maior ameaça ao dólar, não o Brics

2025-07-19