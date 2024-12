Mundo Trump e Brics: entenda a ameaça de tarifar em 100% os países do bloco caso substituam o dólar

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

Trump ainda disse que os países que tentarem devem se despedir dos EUA. Foto: Reprodução

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no sábado (30) aplicar tarifas de 100% sobre os países membros do Brics, caso não se comprometam a abandonar planos de criar uma nova moeda ou apoiar outra substituta do dólar.

Trump ainda reforçou a impossibilidade de substituição do dólar americano e disse que os países que tentarem devem se despedir dos EUA.

“Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do Brics nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana”, escreveu Trump em sua plataforma de mídia social, a Truth Social.

Desde janeiro deste ano, o Brics tem dez membros plenos. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se uniram ao bloco como membros permanentes Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

“Eles podem procurar outro ‘otário’. Não há nenhuma chance dos Brics substituírem o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tentar deve dizer adeus aos Estados Unidos”, acrescentou o republicano.

A chamada desdolarização é uma das propostas do grupo de países emergentes. Autoridades que representam seus membros avaliam que a padronização do uso da moeda norte-americana faz com que os EUA se imponha em negócios internacionais, mesmo que não estejam envolvidos diretamente.

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, criticou o que ela classificou de “uso do dólar como arma”, durante a Cúpula do Brics, realizada este ano em Kazan, na Rússia. Desde o último encontro entre as lideranças do bloco, o Brics conta com dez países fixos e outros 13 associados. O Produto Interno Bruto (PIB) dos membros plenos representa hoje 31,5% de todas as riquezas produzidas no mundo. Além disso, abrigam 45,2% da população mundial.

Robson Gonçalves, economista da Fundação Getulio Vargas (FGV), relembra da experiência dos países europeus na consolidação da União Europeia (UE). Quando países como Portugal, Itália, Grécia e Espanha enfrentaram um período de recessão, o que se concluiu, principalmente da crise grega, é que era necessária uma ferramenta de financiamento local que não dependesse dos EUA ou do dólar.

“Eram necessárias regras comerciais para um mercado comum. Apesar dos trancos e barrancos, a experiência da União Europeia é bem sucedida”, avalia Gonçalves, que ressalta que o caminho paralelo não significa acabar em rivalidade.

A governança do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) também é uma das principais críticas dos países membros dos Brics: enquanto o primeiro foca dar assistência e aconselhamento em políticas, o segundo fornece assistência financeira a países com desequilíbrios temporários.

Roberto Dumas, professor de economia chinesa do Insper, reforça a relevância econômica do grupo, mas indica que tem sua voz diminuída pelo regimento dessas instituições.

“Esses países dizem: ‘eu ocupo uma grande parte do mundo, mas os Estados Unidos ainda dominam. Eles eventualmente não vão nos permitir tomar decisões, então formemos o nosso banco’. Desse modo, o sistema financeiro vai caminhando para se tornar multipolarizado”, diz o professor do Insper.

Além de ter seu próprio banco – o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), que visa financiar seus parceiros –, o Brics debate outras alternativas aos parâmetros estabelecidos desde 1944. Em meio ao cenário de devastação ocasionado pela Segunda Guerra Mundial e à ressaca da Crise de 1929, economistas de 44 países se reuniram em Bretton Woods, New Hampshire, nos Estados Unidos, para redesenhar o formato do sistema financeiro internacional.

Os acordos definiram um sistema de taxas de câmbio fixas, no qual as moedas dos países eram atreladas ao dólar norte-americano, que por sua vez era lastreado em ouro. O chamado padrão dólar-ouro se manteve em vigor até 1971, quando foi derrubado pelo então presidente dos EUA Richard Nixon, para proteger a moeda diante da demanda mundial pelo mineral precioso. Mas, até hoje, ambos os valores são usados como referência no mercado.

O objetivo do NBD é exatamente viabilizar financiamentos reduzindo a dependência do dólar e das instituições de Bretton Woods. Durante a Cúpula, a presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, criticou o “uso do dólar como arma”. Sua avaliação é que os EUA se beneficiariam da soberania do uso da divisa nas transações internacionais para barrar o crescimento de economias emergentes.

Não obstante, uma das agendas do Brics é a adoção de alternativas ao dólar em seus negócios, além da eventual consolidação de uma moeda própria do grupo. Contudo, de acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o projeto ainda é muito incipiente.

Ainda assim, Moscou defende a criação de um sistema de pagamento para o Brics alternativo ao Swift – ferramenta padrão para transações internacionais –, o que permitiria o país negociar com seus parceiros, driblando as sanções impostas por países ocidentais após invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

“Depois que caiu o Muro de Berlim, o mundo acabou ficando multipolarizado. Então, você tem grupos de países que se organizam em torno de interesses comuns”, pontua Robson Gonçalves, economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Gonçalves reforça que ao se reunir com outros países de interesses comuns, o Brasil se fortalece.

Do seu ponto de vista, a prioridade de integração para o Estado brasileiro deveria ser com o Mercosul. Porém, tendo em vista principalmente o andamento do acordo de livre comércio com a União Europeia (UE), o bloco “enfrenta problemas graves de descompasso”.

“O Mercosul é uma promessa não cumprida. Sendo assim, esse [o Brics] é um melhor caminho de se ganhar voz no meio internacional”, afirma o economista.

