Mundo Trump estuda interromper ajuda militar à Ucrânia, após discussão na Casa Branca

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Trump afirmou que Zelensky desrespeitou os EUA no Salão Oval e que só poderá voltar quando estiver "pronto para a paz". (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está estudando interromper o envio de ajuda militar à Ucrânia após uma discussão com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, nessa sexta-feira (28). As informações são do jornal “The Washington Post”.

Trump e Zelensky trocaram farpas diante de jornalistas na Casa Branca. O presidente ucraniano viajou para os Estados Unidos para assinar um acordo que garantiria ao governo americano a exploração de minérios e outros recursos naturais na Ucrânia. A assinatura do acordo acabou adiada após a discussão.

Uma autoridade da Casa Branca ouvida pelo Washington Post afirmou que o governo dos Estados Unidos está considerando parar o envio de recursos militares que já estão em andamento para a Ucrânia.

A avaliação dentro do governo americano é que Zelensky tem se mostrado inflexível sobre as negociações que podem encerrar a guerra na Ucrânia, que já dura três anos.

Caso os Estados Unidos interrompam a ajuda à Ucrânia, o país deixaria de receber cerca de US$ 2 bilhões (R$ 11,7 bilhões) em equipamentos, como radares, veículos, munição e mísseis.

De acordo com a reportagem, a autoridade da Casa Branca negou que a confusão entre Trump e Zelensky tenha sido premeditada. Segundo ele, antes da reunião, tentou-se criar um ambiente positivo para as negociações.

Durante uma reunião transmitida ao vivo e diante da imprensa na Casa Branca, Donald Trump pressionou Volodymyr Zelensky a aceitar um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia. O conflito começou em 2022, após a invasão russa ao território ucraniano.

Os Estados Unidos eram aliados da Ucrânia durante o governo de Joe Biden. No entanto, com a chegada de Trump à Casa Branca, ele se aproximou do presidente russo, Vladimir Putin, e busca um acordo para encerrar a guerra sem a participação ativa da Ucrânia.

O bate-boca ocorreu na etapa final do encontro. Zelensky demonstrou desconfiança em relação ao compromisso de Putin de encerrar a guerra e chamou o presidente russo de “assassino”. Ele também fez uma crítica aos EUA, ao afirmar que ninguém tentou parar Putin entre 2014 e 2022.

Diante da declaração, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, interveio: “Senhor presidente, com todo o respeito. Acho desrespeitoso da sua parte vir ao Salão Oval e tentar debater isso diante da mídia americana”. Quando Zelensky tentou responder, Trump levantou a voz.

“Você está apostando com a vida de milhões de pessoas. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial, e o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país, um país que te apoiou muito mais do que muitos disseram que deveria”, afirmou Trump.

Após o encontro, Trump publicou no TruthSocial que Zelensky desrespeitou os EUA no Salão Oval e que só poderá voltar quando estiver “pronto para a paz”. As informações são do portal de notícias G1.

