Após a sua declaração polêmica de que os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza, o presidente norte-americano Donald Trump voltou a defender, nesta quinta-feira (6), que o território palestino passe para o controle do seu governo no final da guerra entre Israel e Hamas.

Trump repetiu o seu plano de que Washington assuma o território e que os palestinos que vivem em Gaza sejam “reassentados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas na região” do Oriente Médio. O republicano disse que transformaria a Faixa de Gaza “em um dos maiores desenvolvimentos do tipo na Terra”.

“Eles realmente teriam uma chance de serem felizes, seguros e livres. Os EUA, trabalhando com grandes equipes de desenvolvimento de todo o mundo, começariam lenta e cuidadosamente a construção do que se tornaria um dos maiores e mais espetaculares desenvolvimentos desse tipo na Terra. Nenhum soldado dos EUA seria necessário! A estabilidade para a região reinaria!!!”, escreveu o presidente em sua rede social Truth Social.

Na postagem, Trump não deixou claro se as medidas foram acordadas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ou se são apenas uma ideia do líder dos EUA.