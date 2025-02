Economia Vilão da cesta básica, o café pode ficar até 25% mais caro nos próximos dois meses no Brasil

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil e no mundo, atrás apenas da água

O preço do café, que vem encarecendo desde maio do ano passado, vai continuar subindo no Brasil. Nos próximos dois meses, o valor pode aumentar mais 25% nos supermercados, segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café).

O produto já é o mais caro da cesta básica, com alta de 37,4% em 2024 na comparação com o ano anterior, conforme a entidade. O aumento no preço da bebida foi mais forte do que o registrado em outros produtos no período, como leite (+18,4%), arroz (+15%) e óleo de soja (+26,6%), de acordo com o Instituto de Economia Agrícola.

Até dezembro, um pacote do café tradicional de 1 quilo podia ser comprado por R$ 48,90. Segundo a Abic, o preço deve subir porque a indústria ainda não repassou ao consumidor todo o custo da compra de café, que encareceu 116,7% em 2024 em relação a 2023. A expectativa da associação é de que, no segundo semestre, o preço possa melhorar.

A seca e as altas temperaturas no ano passado prejudicaram a produção de café e são os principais fatores para os valores nas gôndolas. Mas outras razões também interferiram, como o dólar alto frente ao real, o que deixou o mercado externo mais atraente ao produto, e o maior custo de logística.

O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil e no mundo, atrás apenas da água.

2025-02-06

2025-02-06