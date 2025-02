O relacionamento comercial do Brasil com os Estados Unidos é marcado por predominância da economia norte-americana, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

A compilação dos números, que iniciou em 1997, mostra um saldo superavitário (mais exportações do que importações) de US$ 48,21 bilhões em favor dos EUA. Para o levantamento, foram considerados 28 anos de comércio exterior.

Os números oficiais revelam também que o Brasil tem registrado déficits comerciais seguidos com os Estados Unidos desde 2009, ou seja, nos últimos 16 anos. Nesse período, as vendas norte-americanas ao Brasil superaram as importações de produtos brasileiros pelos EUA em US$ 88,61 bilhões.