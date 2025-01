Mundo Trump indica possível adiamento da proibição do TikTok nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

"A extensão de 90 dias é algo que provavelmente será feita, porque é apropriado". (Foto: Reprodução)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que é provável que ele conceda ao TikTok uma suspensão de 90 dias antes de decidir sobre uma possível proibição do aplicativo no País. “A extensão de 90 dias é algo que provavelmente será feita, porque é apropriado”, ele disse à NBC em uma entrevista.

“Se eu decidir fazer isso, farei o anúncio na segunda-feira”, completou, destacando que a medida seria uma forma de dar tempo para avaliar a situação e buscar uma solução que atenda tanto aos interesses do governo quanto da plataforma.

Na última sexta-feira (17), a rede social informou que “será forçada a ficar fora do ar” para usuários dos Estados Unidos a partir deste domingo (19), a não ser que o presidente americano Joe Biden suspenda a aplicação de uma lei que obriga a rede social a vender sua operação no país.

A medida estava prevista para entrar em vigor devido a preocupações sobre a segurança dos dados dos usuários americanos, com o governo alegando que o TikTok poderia estar coletando informações sensíveis para o governo chinês, já que a plataforma é controlada pela empresa chinesa ByteDance.

A declaração foi feita após a Suprema Corte dos EUA concluir que a lei que obriga a venda do TikTok é válida e não viola a Primeira Emenda da Constituição americana, que garante liberdade de expressão para os usuários no país. A decisão foi vista como um golpe para a empresa, que tem tentado buscar alternativas legais para continuar operando nos Estados Unidos, contestando a aplicação dessa legislação.

A plataforma, controlada pela empresa chinesa ByteDance, está tentando obter “uma declaração definitiva para satisfazer os provedores de serviço mais críticos, garantindo a não aplicação da lei”, uma tentativa de assegurar que os acordos necessários para a venda do aplicativo sejam realizados de maneira a evitar o fechamento do serviço.

A empresa também se comprometeu a colaborar com os reguladores dos EUA para endereçar quaisquer preocupações sobre segurança, mas, até o momento, não conseguiu chegar a um consenso que permita a continuidade de suas operações sem interferências.

Biden, no entanto, disse que vai deixar o caso ser resolvido pelo presidente eleito Donald Trump, que toma posse nesta segunda-feira (20). A transição de governo e a mudança de postura política entre as administrações têm gerado incertezas sobre o futuro do TikTok nos EUA. O presidente americano afirmou que, embora estivesse ciente da questão, preferia que o seu sucessor tomasse as decisões finais sobre o caso, dado que ele terá mais informações e poderá coordenar uma abordagem mais abrangente.

A rede social criticou as declarações do governo Biden e disse que elas “não conseguiram fornecer a clareza e a garantia necessárias aos provedores de serviços que são essenciais” para o funcionamento do TikTok nos Estados Unidos, o que aumentou a pressão sobre a administração para agir rapidamente. A falta de uma resolução clara sobre o futuro do aplicativo pode afetar tanto os usuários como as empresas que dependem do TikTok para publicidade e marketing.

Possível prorrogação

Trump está considerando assinar uma ordem executiva para adiar o banimento do TikTok nos Estados Unidos por um período de 60 a 90 dias. A informação foi divulgada pelo jornal The Washington Post, que detalhou as discussões internas da equipe de Trump sobre a melhor forma de lidar com a situação, levando em consideração os impactos econômicos e a complexidade das negociações com o governo chinês.

A medida de suspensão temporária também visa ganhar tempo para que mais discussões sejam realizadas, incluindo aquelas com a própria ByteDance, a fim de encontrar um compromisso que permita a continuidade do serviço no país.

Na sexta, o presidente eleito afirmou que teve uma conversa por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, na qual discutiram a situação do TikTok.

Agências de notícias informaram que o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, foi convidado para a cerimônia de posse de Trump, o que sugeriu que o líder da rede social pode ter um papel importante nas discussões futuras sobre o futuro do aplicativo nos EUA.

Shou Zi Chew declarou que Trump está empenhado em encontrar uma solução para manter o TikTok disponível no país, alinhando-se com as expectativas da plataforma e de seus milhões de usuários.

“Esta é uma posição forte a favor da Primeira Emenda e contra a censura arbitrária”, afirmou o executivo em um vídeo publicado na rede social, destacando que a continuidade do TikTok nos Estados Unidos é uma questão importante não apenas para a empresa, mas também para os direitos dos usuários à livre expressão e acesso a uma plataforma de comunicação e entretenimento global.

