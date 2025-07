Mundo Trump publica carta endereçada a Bolsonaro e volta a criticar processo do ex-presidente no Supremo

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Trump também volta a se referir a supostos "ataques à liberdade de expressão" no Brasil e nos Estados Unidos Foto: Reprodução Trump também volta a se referir a supostos "ataques à liberdade de expressão" no Brasil e nos Estados Unidos. (Foto: X/Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente americano Donald Trump divulgou nas redes sociais, nesta quinta-feira (17), uma nova carta endereçada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No documento, ele voltou a criticar o processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual Bolsonaro é réu, e insistiu para que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “mude de rumo”.

“Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente! Não estou surpreso em ver você liderando as pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país”, diz Trump na carta, compartilhada em seu perfil na rede Truth Social.

Na carta, Trump também volta a se referir a supostos “ataques à liberdade de expressão” no Brasil e nos Estados Unidos e atribui a responsabilidade deles ao atual governo brasileiro.

“Manifestei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei acompanhando de perto”, conclui na carta.

No documento divulgado na semana passada, que tinha como destinatário o presidente Lula, Trump afirmava ter decidido impor uma tarifa de 50% a todos os produtos importados brasileiros. O valor, que está prevista para começar a valer a partir do dia primeiro de agosto, é superior aos 10% anunciados em abril deste ano. No documento, ele se referia a ação penal contra Bolsonaro como uma “caça às bruxas” e falava em “ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos”, com menções ao STF.

Filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para agradecer Donald Trump. “Obrigado, Sr. Presidente. Sem o seu apoio, o Brasil não só estaria condenando Jair Bolsonaro, como também jogando o país inteiro em uma aventura semelhante à da narcoditadura de Nicolás Maduro na Venezuela”, escreveu o deputado federal licenciado.

A ministra das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann disse no X que a carta ” expõe cruamente a chantagem que estão fazendo contra o Brasil”. “O estadunidense exige que o país desista da soberania nacional, de nossa Justiça e nossas leis, para desarmar as tarifas e sanções que ameaça impor ao país”, acrescenta. Veja abaixo:

A nova carta também foi criticada nas redes pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias. “Trump não está defendendo a “liberdade”, mas chantageando o Brasil com tarifas e ameaças, numa tentativa inaceitável de pressionar o STF e livrar seu aliado da cadeia. É interferência estrangeira na Justiça brasileira — uma afronta à nossa soberania”, escreveu o deputado.

Trump publica carta endereçada a Bolsonaro e volta a criticar processo do ex-presidente no Supremo

2025-07-17

2025-07-17