Mundo Trump publica mapas dos Estados Unidos com o Canadá anexado

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente eleito defendeu nesta semana que Canadá se torne o "51º estado" norte-americano. Foto: Reprodução/Redes Sociais Presidente eleito defendeu nesta semana que Canadá se torne o "51º estado" norte-americano. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em uma rede social mapas dos EUA aos quais o território do Canadá aparece incorporado. As postagens foram feitas na noite dessa terça-feira (7).

Desde segunda-feira (6), Trump vem sugerindo que o Canadá deveria se tornar o “51º estado” norte-americano. Segundo ele, seria melhor financeiramente para os dois países.

Já na terça-feira, o republicano comentou a sugestão durante uma entrevista coletiva na Flórida. Ele chamou a fronteira entre os dois países de “linha artificialmente desenhada”.

“Eles são ótimos, mas estamos gastando centenas de bilhões por ano para protegê-los. Estamos gastando centenas de bilhões por ano para cuidar do Canadá”, disse o presidente eleito.

Trump também afirmou que pode usar a força econômica dos Estados Unidos contra o Canadá, impondo tarifas ou boicotando produtos canadenses.

Mais tarde, o republicano fez dois posts em uma rede social que mostravam mapas em que Estados Unidos e Canadá aparecem como um único país. Na primeira publicação, a bandeira norte-americana cobre todo o território. O presidente eleito escreveu: “Oh, Canadá!”.

Já o segundo post traz um mapa em que os dois territórios são identificados apenas como Estados Unidos. Dessa vez, o republicano não escreveu nenhuma legenda.

Canadá rejeita ideia

Após as declarações de Trump, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, escreveu em uma rede social que “nunca, jamais, o Canadá fará parte dos Estados Unidos”.

“Os trabalhadores e as comunidades dos nossos dois países beneficiam do fato de sermos os maiores parceiros comerciais e de segurança um do outro”, diz a mensagem.

Em uma outra postagem, Trudeau afirma que a chance de o Canadá ser incorporado aos EUA é menor que o de “uma bola de neve (não derreter) no inferno”.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, também protestou contra os comentários de Trump sobre o possível uso da força econômica do governo norte-americano contra o país.

“Os comentários do presidente eleito Trump mostram uma total falta de compreensão do que faz do Canadá um país forte. Nunca recuaremos diante de ameaças”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-publica-mapas-dos-estados-unidos-com-o-canada-anexado/

Trump publica mapas dos Estados Unidos com o Canadá anexado

2025-01-08