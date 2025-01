Porto Alegre Pagamento do IPTU de Porto Alegre via Pix apresenta problemas em três instituições financeiras

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Outra opção é realizar o pagamento na rede credenciada utilizando o código de barras da guia Foto: Vinny Vanoni/PMPA Outra opção é realizar o pagamento na rede credenciada utilizando o código de barras da guia. (Foto: Vinny Vanoni/PMPA) Foto: Vinny Vanoni/PMPA

A Secretaria da Fazenda de Porto Alegre informou que foram identificados problemas na realização de pagamentos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) via Pix no Banco do Brasil, Inter e Nubank. Até o momento, não há relatos de dificuldades em outras instituições financeiras.

Para realizar o pagamento da cota única do IPTU com desconto, o contribuinte pode pagar via Pix em outro banco, quando houver essa possibilidade. Outra opção é realizar o pagamento na rede credenciada utilizando o código de barras da guia.

“A situação está sendo tratada pelas equipes competentes e, tão logo seja solucionada, será informada aos contribuintes”, afirmou a Secretaria Municipal da Fazenda na tarde de terça-feira (7).

Confira a rede credenciada para pagamento do IPTU com código de barras:

Banco do Brasil

Banco Inter

Banrisul

Bradesco

Caixa Econômica Federal

Itaú

Santander

SICOOB

Sicredi

Casas lotéricas (até R$ 5 mil)

