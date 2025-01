Mundo Trump retorna ao poder sob expectativa de vasta reviravolta na ordem mundial

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

A posse de Donald Trump para o seu segundo mandato na presidência dos Estados Unidos está prevista para segunda-feira (20), a partir das 8h (de Brasília). (Foto: Reprodução)

Mal saído vitorioso das urnas em novembro, Donald Trump, que não quer saber dos

Estados Unidos enrolados em guerras que “não são suas”, começou a espalhar o aviso:

“Ou se alcança uma trégua e libertação de reféns entre Israel e o Hamas antes da minha

posse, ou o pau vai comer”. Não deu outra: na quarta-feira(15), os dois lados anunciaram

um acordo, e o que poderia ser o triunfo relativo de Joe Biden em fim de mandato virou a

celebração do topete alaranjado. Assim tem sido a vida de Trump nos últimos dois meses

e meio — uma fila de políticos, financistas, CEOs, influenciadores, expoentes da

imprensa, gente do primeiríssimo escalão em suas áreas prestando reverência e atendendo

aos desejos do novo dono do poder em Washington. Nada mau para quem entrou no

primeiro mandato, em 2017, como excêntrico e pouco confiável estranho no ninho e saiu

dele um pária, insuflador da turba que cometeu o crime de invadir o Capitólio. “Na minha

primeira gestão, todo mundo brigava comigo. Agora, todos querem ser meus amigos”,

gaba-se.

Afinal, Trump mudou? A resposta é: muito pouco. O que mudou foi a maneira como uma

parcela significativa das pessoas se coloca no mundo, não como parte de um todo, mas

dentro de bolhas com interesses muito nítidos, muito particulares — e bastante

conservadores. Trump e seu entorno souberam ver isso e, surfando com habilidade,

chegaram à crista da onda. Na gelada segunda-feira 20 (previsão do tempo, –6 graus), na

frente do Capitólio atacado em 2021 e sob a guarda de 25 000 policiais, ele será

empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos e voltará ao epicentro do poder

global mais forte do que nunca. Assume um mandato dito “trifeta”, palavra derivada das

corridas de cavalo que define um bilhete triplamente premiado — no caso dos

republicanos, a conquista do Executivo e de maioria nas duas casas do Legislativo.

Posse de Trump

A posse de Donald Trump para o seu segundo mandato na presidência dos Estados Unidos está prevista para segunda-feira (20), a partir das 8h (de Brasília). O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sua posse será realizada em local fechado devido ao frio intenso em Washington D.C. e que o desfile presidencial será em uma arena esportiva próxima.

