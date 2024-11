Mundo Trump será o presidente mais velho a tomar posse nos Estados Unidos

Trump terá 78 anos e 5 meses quando voltar à Casa Branca; Joe Biden tinha 78 anos e 2 meses quando assumiu o país em 2021. (Foto: RS/Fotos Públicas)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, será o homem mais velho a tomar posse do cargo. O republicano voltará à Casa Branca em janeiro de 2025, aos 78 anos e 7 meses. Aos 40 anos, o vice-presidente eleito, James David Vance, mais conhecido como “J.D. Vance”, será o terceiro mais jovem a assumir a posição.

Antes de Trump, o atual presidente democrata Joe Biden havia sido o mandatário mais velho a assumir o cargo, aos 78 anos e 2 meses.

A idade de Biden já era uma preocupação na eleição anterior, quando venceu Trump. O democrata teve teve a capacidade física e cognitiva constantemente observada desde que assumiu o cargo. Apenas dois meses após a posse, ao embarcar em uma viagem à Geórgia, Biden tropeçou nos degraus antes de se virar para saudar o público. Em 2022, caiu de bicicleta e, no mesmo ano, pegou covid pela segunda vez.

Dessa vez, a idade do democrata foi usada como munição por Trump. Em junho, a campanha do republicano divulgou um vídeo em que questionava eleitores sobre se aguentariam outros quatro anos de governo Biden. O narrador citava quedas, tropeções e confusões mentais do democrata enquanto as imagens da queda de bicicleta e do tropeço eram exibidas.

Biden até tentou se manter na disputa para uma reeleição, mas seu desempenho no debate presidencial de 27 de junho não foi bem recebido pelo eleitorado e pela imprensa americana. Ele não conseguiu articular ideias nem responder às provocações de Trump.

O jornal The New York Times chegou a pedir para que Biden desistisse. “O melhor serviço que Biden pode prestar ao país é escolher alguém mais capaz”, escreveu o jornal.

O presidente soma gafes. Em mais de uma ocasião, errou os nomes de mandatários de outros países.

Em fevereiro de 2024, referiu-se ao presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi como presidente do México.

Cinco meses depois, durante a cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), chamou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de “presidente Putin”. A Ucrânia está em guerra com a Rússia, chefiada por Vladimir Putin, desde fevereiro de 2022.

Dias mais tarde, em 21 de julho, Biden desistiu de concorrer à presidência e anunciou apoio à vice-presidente, Kamala Harris, que tem 60 anos.

