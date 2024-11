Mundo O que as celebridades estão dizendo sobre a vitória de Donald Trump

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O escritor apoiou a democrata e expressou seu descontentamento com a vitória do adversário no X. Foto: Reprodução O escritor apoiou a democrata e expressou seu descontentamento com a vitória do adversário no X. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Donald Trump será o novo presidente dos Estados Unidos. Nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter), celebridades americanas se manifestaram sobre a vitória de Trump.

Stephen King

O escritor apoiou a democrata e expressou seu descontentamento com a vitória do adversário no X. “Há uma placa que pode ser vista em muitas lojas que vendem itens lindos, mas frágeis: bonito de se ver, encantador de segurar, mas quando você quebra, está vendido. O mesmo pode ser dito sobre a democracia”, escreveu.

Zachary Levi

O ator, mais conhecido pela franquia Shazam!, da DC, foi bastante ativo nas redes sociais durante o período de campanha eleitoral e declarou voto em Trump. “Agora vamos todos trabalhar juntos para curar o que foi quebrado e tornar a América grande, saudável e próspera novamente”, escreveu ele no X após a vitória.

O ator também exaltou Elon Musk, CEO da Tesla e proprietário do X. “Ele era [um herói americano] antes mesmo dessa eleição. Isso só o canoniza oficialmente”, publicou Levi.

Elon Musk

Nascido na África do Sul, Musk é naturalizado americano. O bilionário transformou o X em um reflexo de suas opiniões pessoais, com força total no período pré-eleições nos EUA, em campanha ativa pela vitória de Trump.

Dentre as publicações feitas por ele em seu perfil na rede social até o momento, se destacam “O povo da América deu a Donald Trump um mandato para a mudança claro como cristal esta noite” e “o futuro vai ser fantástico”, acompanhado da foto de um foguete. Musk é, também, fundador e CEO da empresa aeroespacial SpaceX.

Lili Reinhart

A atriz conhecida por Riverdale, que havia declarado apoio a Kamala, lamentou a vitória de Trump. “Não consigo compreender o sentimento das mulheres que se manifestaram sobre [ter sofrido] agressão sexual nas mãos de Trump. Ver milhões de pessoas votando em seu assediador. Meu coração se parte completamente por essas mulheres. Eu acredito em você e sinto muito”, escreveu durante a madrugada.

John Cusack

O ator e roteirista apoiava a democrata Kamala, acompanhou as apurações durante a madrugada no X e detonou a então possível vitória de Trump. “Harris pode muito bem [conseguir] Wisconsin, Michigan e Pensilvânia – o fato de que o país escolheria se destruir votando em um criminoso condenado, estuprador e nazista é um sinal de niilismo profundo. Para dizer o mínimo”, escreveu. Os três Estados-pêndulo mencionados por Cusack, cruciais nas eleições, acabaram sendo conquistados pelo republicano.

Adam McKay

O cineasta, diretor de A Grande Aposta e Não Olhe Para Cima, criticou a forma como os democratas conduziram a campanha e declarou que pretende abandonar o partido, considerando agora apoiar o Partido Verde (Green Party), de esquerda. “Quem poderia imaginar que apoiar abertamente o assassinato em massa de familiares de eleitores prejudicaria os democratas dessa forma?”, escreveu em um post, se referindo ao conflito na Faixa de Gaza.

Ele também condenou as omissões do partido sobre a “saúde cognitiva” do presidente Joe Biden e a recusa do partido em fazer uma convenção aberta para indicar um novo candidato à reeleição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/o-que-as-celebridades-estao-dizendo-sobre-a-vitoria-de-donald-trump/

O que as celebridades estão dizendo sobre a vitória de Donald Trump

2024-11-06