Mundo Trump diz que recebeu “mandato poderoso e sem precedentes”

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em discurso antes mesmo de ser declarado vencedor, Trump disse que fechará fronteiras e prometeu "virada nos EUA". (Foto: RS/Fotos Públicas)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com promessa de “era de ouro da América”, o republicano Donald Trump discursou para apoiadores na Flórida como presidente eleito dos Estados Unidos, na madrugada dessa quarta-feira (6).

No momento do discurso – pouco antes das 4h30 pelo horário de Brasília – e com a apuração ainda em andamento, ele somava 267 dos 270 delegados no Colégio Eleitoral necessários para garantir a vitória.

Trump subiu ao palco em um resort de luxo em Palm Beach ao lado da família e do senador J.D. Vance, futuro vice-presidente.

“Eu não vou descansar até devolver uma América segura e próspera que merecemos. Essa vai ser a era de ouro da América”, declarou o republicano.

Trump disse que os americanos deram a ele “um mandato poderoso e sem precedentes” e classificou a vitória como o “maior movimento político de todos os tempos”.

Ainda durante o discurso, o presidente eleito:

* Prometeu fechar as fronteiras.

* Afirmou que seu slogan será: “Promessas feitas serão cumpridas”.

* Prometeu corte de impostos e redução do déficit.

* Pregou a união entre todos os americanos.

* Agradeceu ao vice na chapa, J.D. Vance, e disse que amava Elon Musk.

“Nós vamos começar a colocar a América em primeiro lugar. Juntos, podemos fazer com que a América seja grande novamente. Eu não vou decepcioná-los.”

A vitória foi confirmada horas após o discurso, às 7h35 no horário de Brasília, quando Trump atingiu o total de 277 delegados.

Trump conquistou uma vitória surpreendente, sendo o mais votado em todos os Estados-chave — que são considerados decisivos nas eleições presidenciais. Ele também superou sua oponente, a democrata Kamala Harris, no voto popular, contrariando as pesquisas eleitorais que indicavam um cenário indefinido.

O Partido Republicano conquistou não só a Casa Branca, mas também retomou a maioria no Senado, após a renovação de 34 cadeiras. A mudança inverte o cenário dos últimos quatro anos, quando o Senado tinha maioria democrata,

Até as 22h, com a apuração das urnas ainda em andamento, os republicanos também estavam na frente na Câmara, com 205 deputados eleitos contra 190 democratas. O partido que alcançar 218 deputados terá a maioria na Casa.

Imigração ilegal

No novo governo, Donald Trump prometeu consertar tudo o que, segundo ele, está de errado nos Estados Unidos, começando pela fronteira e pela segurança nacional.

“E, agora, vamos chegar a um novo nível de importância, porque vamos ajudar nosso país a se curar. Nosso país precisa de ajuda urgente”, disse.

Ainda falando sobre imigração, Trump afirmou que os Estados Unidos precisam fechar suas fronteiras.

O presidente eleito esclareceu que isso não impede que as pessoas continuem a ir para o país, mas enfatizou que elas devem entrar de forma legal no território norte-americano.

Durante a campanha, Trump prometeu fazer a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. Ele também acusou países da América Central e do Sul de enviar criminosos para o território norte-americano.

Diversas vezes nos últimos meses, o republicano relacionou a imigração ilegal a um suposto aumento da criminalidade nos Estados Unidos.

No discurso, Trump prometeu que não vai descansar até devolver “a América segura e próspera que merecemos”.

Promessas e união

Trump anunciou que adotará como slogan a seguinte máxima: “Promessas feitas serão cumpridas”.

O republicano prometeu que fará com que os Estados Unidos deem a “volta por cima”, com melhorias nos indicadores econômicos. Ele disse que reduzirá o déficit do governo e cortará impostos. Na área da saúde, sugeriu que o ex-candidato independente Robert F. Kennedy Jr. fará parte da gestão.

Trump também fez um aceno à união. Ele disse que recebeu uma votação expressiva de todos os segmentos da sociedade norte-americana, incluindo afroamericanos, hispânicos e árabes — que são eleitores que costumam votar nos democratas.

“Jovens, velhos, urbanos, rurais. Todos nos ajudaram hoje”, disse. “Eu peço a cada cidadão em todo o país que se junte a mim na minha jornada. É hora de unir nosso país. O sucesso vai nos unir.”

Agradecimentos

Trump fez agradecimentos especiais a duas pessoas que foram essenciais na campanha republicana: ao vice na chapa, J.D. Vance, e ao bilionário Elon Musk.

Em relação a J.D. Vance, Trump disse que enfrentou certa resistência dentro do partido ao convidá-lo a ser vice-presidente na chapa republicana.

“Eu sabia que ele era muito bom, e juntos vamos fazer esse país dar a volta por cima”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-diz-que-recebeu-mandato-poderoso-e-sem-precedentes/

Trump diz que recebeu “mandato poderoso e sem precedentes”

2024-11-06