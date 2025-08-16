Mundo Trump sonda Noruega para que ele possa ganhar o Prêmio Nobel da Paz

16 de agosto de 2025

Em 31 de julho, os EUA anunciaram uma tarifa de 15% sobre as importações da Noruega, a mesma da União Europeia (UE). (Foto: Daniel Torok/The White House)

Quando o presidente dos EUA, Donald Trump, ligou para o ministro das Finanças da Noruega no mês passado para discutir tarifas, ele também perguntou a ele sobre o Prêmio Nobel da Paz, informou o jornal norueguês de negócios “Dagens Naeringsliv”.

Vários países – incluindo Israel, Paquistão e Camboja – indicaram Trump por intermediar acordos de paz ou de cessar-fogo, e ele mesmo está convencido de que merece a homenagem concedida pela Noruega, que quatro antecessores da Casa Branca receberam.

“Do nada, enquanto o ministro das Finanças, Jens Stoltenberg, caminhava pela rua em Oslo, Trump ligou”, relatou o jornal, citando fontes não identificadas. “Ele queria discutir tarifas – e um Prêmio Nobel.”

A Casa Branca, o Ministério das Finanças da Noruega e o Comitê Norueguês do Nobel não responderam a pedidos de comentário.

Com centenas de candidatos a cada ano, os laureados são escolhidos pelo Comitê Norueguês do Nobel, cujos cinco membros são nomeados pelo Parlamento da Noruega de acordo com a vontade do industrial sueco do século 19. O anúncio é feito em outubro, em Oslo. Lobbies e campanhas, em geral, não influenciam a escolha.

O jornal norueguês afirmou que não foi a primeira vez que Trump mencionou o prêmio em uma conversa com Stoltenberg, ex-secretário-geral da Otan. Stoltenberg, segundo o jornal, afirmou que a ligação tinha como objetivo discutir tarifas comerciais e cooperação econômica antes da ligação de Trump com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Stoere.

Questionado se Trump abordou o prêmio Nobel, o ministro respondeu: “Não vou me aprofundar no conteúdo da conversa”.

Stoltenberg disse que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, participaram da ligação.

Em 31 de julho, os EUA anunciaram uma tarifa de 15% sobre as importações da Noruega, a mesma da União Europeia (UE).

Trump defende que Ucrânia ceda territórios para o fim da guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a apoiar o plano da Rússia para um acordo de paz na Ucrânia, baseado na concessão de território ucraniano ao Kremlin. Após a reunião com o presidente russo Vladimir Putin no Alasca, o americano disse aos aliados europeus neste sábado, 16, que um acordo de paz sairia rápido se o presidente ucraniano Volodmir Zelenski concordasse em entregar uma parte do país.

A informação foi publicada pelo jornal americano The New York Times, que ouviu duas autoridades europeias do alto escalão. As fontes não foram identificadas. Segundo o jornal, os territórios em jogo seriam as regiões de Donetsk e Luhansk, incluindo áreas que hoje não estão sob ocupação russa. Com informações dos portais Valor Econômico e Terra.

