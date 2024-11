Mundo Trump “troca” filha por Elon Musk em fotografia

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Donald Trump 'troca' filha por Elon Musk em fotografia (Foto: Reprodução Youtube)

Uma cena inusitada envolvendo Donald Trump foi registrada em um vídeo compartilhado por sua neta, onde o ex-presidente dos Estados Unidos aparece celebrando seu retorno à Casa Branca. Nas imagens, Trump é visto posando para fotos com sua família, incluindo o filho Donald Trump Jr. e sua família, quando faz um gesto que parece afastar a filha Ivanka, chamando Elon Musk para se juntar ao registro fotográfico.

Durante a gravação, Trump comenta: “Precisamos do Elon Musk com o menino dele”, ao notar a aproximação de Ivanka. A filha de Trump atuou como assessora pessoal durante a primeira presidência do pai, de 2017 a 2021, mas decidiu se afastar posteriormente. Em contraste, Musk teve um papel ativo na campanha de Trump, sendo um dos principais investidores.

A interação gerou repercussão nas redes sociais, especialmente pelo simbolismo do gesto de Trump em relação à filha. Após ser “trocada” na foto, Ivanka se afasta, enquanto Musk, ao lado de seu filho, ocupa o que seria o lugar dela na imagem. Essa situação reflete a dinâmica familiar e as relações políticas que cercam a figura de Trump, especialmente após sua recente eleição.

Eficiência governamental

Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, que doou mais de R$ 500 milhões para a campanha republicana, pode ser nomeado chefe de uma comissão de eficiência governamental. Durante o pleito, o bilionário também sugeriu a Trump a nomeação de funcionários de sua empresa de foguetes para postos estratégicos, incluindo no Departamento de Defesa — um dos principais clientes da SpaceX.

Ao longo da campanha, o republicano manifestou-se positivamente sobre o empresário, chegando a dizer que Musk é “tão inteligente quanto se pode ser”.

Em agosto, Musk sugeriu a criação de uma “comissão de eficiência governamental” durante uma live com Trump no X (antigo Twitter), com o objetivo de reduzir gastos e aumentar a transparência na administração federal. O então candidato, na ocasião, aprovou a ideia.

A relação entre Trump e Musk nem sempre foi amistosa. Anteriormente, o dono da Tesla chegou a dizer que o republicano deveria “desaparecer no pôr do sol” e apoiou o governador Ron DeSantis, da Flórida. No entanto, a aliança com Trump parece ter encontrado terreno comum na busca por eliminar gastos considerados desnecessários. As informações são do jornal O Globo e do Portal Tela.

