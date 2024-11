Mundo Trump anuncia Elon Musk como chefe do departamento de “eficiência governamental” dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

O proprietário do X foi um dos principais apoiadores da campanha republicana neste ano. Foto: Divulgação

O bilionário Elon Musk chefiará o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos durante o próximo mandato de Donald Trump. O presidente eleito anunciou nessa terça-feira (12) que o empresário chefiará o órgão ao lado de Vivek Ramaswamy. Durante a campanha, Trump havia prometido colocar Musk em um cargo com esse perfil caso fosse eleito. O republicano afirmou que o bilionário já aceitou o convite e trabalhará para eliminar “fraudes e pagamentos indevidos”.

Musk foi um dos principais doares da campanha eleitoral de Trump. Segundo agências internacionais de notícia, o bilionário desembolsou cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,15 bilhão) para eleger o candidato republicano.

Empresas de Musk, como SpaceX e a Tesla, têm contratos bilionários com o governo americano. Críticos afirmam que dar a Musk acesso aos gastos federais pode criar um conflito de interesses.

O empresário já prometeu fazer US$ 2 trilhões em cortes, principalmente na burocracia federal, e admitiu que as medidas podem causar “dificuldades temporárias” para os americanos.

Musk também deve pressionar Trump por uma maior desregulamentação em áreas nas quais ele investiu pesadamente, como inteligência artificial e criptomoedas.

No governo, o bilionário irá trabalhar ao lado do empresário Vivek Ramaswamy, que chegou a ser conhecido como “Novo Trump” durante as primárias republicanas. Ele tentou ser o indicado do partido para concorrer à Casa Branca, mas desistiu da disputa no início deste ano.

Ramaswamy também é bilionário e trabalha no setor de biotecnologia. Filho de imigrantes, ele defende a deportação de todos os que entram no país de forma irregular.

Ambições políticas

No dia da eleição americana, ao fazer uma transmissão a caminho da Flórida para participar da festa de Trump, Musk disse aos seguidores que a campanha presidencial de 2024 é apenas o começo de suas ambições políticas.

O Departamento de Eficiência Governamental, já chamado de “DOGE” pelos apoiadores de Trump, seria um escritório governamental que Musk supervisionaria de fora do governo.

A ideia é que ele use o mesmo bisturi que utilizou para fazer cortes no Twitter depois que comprou a empresa e a renomeou como X.

Musk, inclusive, já começou a trabalhar com Howard Lutnick, que é copresidente da equipe de transição de Trump e um dos principais nomes cotados para o Tesouro.

Apesar das declarações públicas, não está claro como tal agência funcionaria e como seria financiada.

