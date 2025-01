Mundo Trump vai isentar gorjetas de impostos

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Trump prometeu seguir uma agenda agressiva de cortes de impostos se fosse reeleito. (Foto: Reprodução)

O presidente Donald Trump encerrou uma primeira semana agitada, de volta ao cargo, com uma parada em Las Vegas para falar no sábado (25) sobre cortar impostos sobre gorjetas, uma promessa de campanha de 2024 que fez no centro de jogos de azar e hospitalidade.

Desde que assumiu o cargo na segunda-feira (20) da semana passada, o novo presidente republicano reverteu uma série de políticas implementadas pelo antecessor democrata Joe Biden e começou a cumprir sua promessa de reformar e reduzir a burocracia federal.

Em visitas na sexta-feira (24) a áreas afetadas por desastres na Carolina do Norte e na Califórnia, Trump prometeu ajuda federal para auxiliar esses estados a se recuperarem dos furacões e incêndios florestais, após sugerir a ideia de fechar a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA).

Em Las Vegas, era esperado que Trump discutisse uma promessa menos controversa para acabar com a tributação da renda de gorjetas e horas extras, uma proposta que ele fez pela primeira vez em junho, quando cortejou trabalhadores de serviços no estado de Nevada, que é o ponto de inflexão presidencial.

A indústria de hospitalidade, que recebe muitas gorjetas, compreende mais de um quinto dos empregos.

“Você consegue se lembrar daquela pequena declaração sobre gorjetas?”, disse Trump durante um dos vários discursos do dia da posse na segunda-feira. “Alguém se lembra daquela pequena declaração? Acho que vencemos em Nevada por causa dessa declaração.”

Michael McDonald, presidente do Partido Republicano de Nevada, disse que a ideia é atraente para as pessoas no estado que estão enfrentando altos preços de bens essenciais como alimentos e gasolina.

“Ele se importa com a proibição de impostos sobre gorjetas, a proibição de impostos sobre a Previdência Social. Isso foi algo que trouxemos para a comunidade, e todos adoraram porque estamos todos sofrendo”, disse McDonald à televisão local após receber Trump na sexta-feira à noite.

Trump prometeu seguir uma agenda agressiva de cortes de impostos se fosse reeleito, o que pode enfrentar alguns obstáculos mesmo em um Congresso dos EUA controlado por seus colegas republicanos.

As propostas que Trump fez na campanha eleitoral — desde estender seus cortes de impostos de 2017 até abolir impostos sobre gorjetas, horas extras e benefícios da Previdência Social — podem adicionar US$ 7,5 trilhões à dívida do país na próxima década, de acordo com o apartidário Comitê para um Orçamento Federal Responsável (CRFB).

Trump está promovendo um plano para usar explicitamente a receita de tarifas mais altas sobre produtos importados, de modo a ajudar a pagar a extensão de trilhões de dólares em cortes de impostos. Uma mudança sem precedentes que provavelmente enfrentará oposição dos republicanos defensores do orçamento preocupados com a confiabilidade e durabilidade da receita tarifária.

Dias antes de retornar ao cargo, alguns de seus aliados republicanos no Congresso alertaram que a agressiva agenda de cortes de impostos de Trump poderia ser vítima de sinais de preocupação no mercado de títulos.

Em uma reunião a portas fechadas no Capitólio, os republicanos na Câmara dos Representantes expressaram preocupações de que o custo estimado de US$ 4 trilhões nos próximos 10 anos da extensão dos cortes de impostos de Trump de 2017 poderia prejudicar a capacidade do governo dos EUA de pagar sua dívida de US$ 36 trilhões, que está crescendo a um ritmo de US$ 2 trilhões por ano. As informações são da CNN.

