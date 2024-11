Política Tubo de PVC, parafusos e isqueiro: saiba como eram as bombas caseiras feitas pelo autor do ataque ao Supremo

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Um dos objetivos da PF é verificar se Francisco Wanderley mantinha relações políticas, tanto em Brasília quanto em Santa Catarina. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal apreendeu pelo menos dez bombas caseiras que teriam sido fabricados pelo homem-bomba que se explodiu em Supremo Tribunal Federal (STF). O caso aconteceu na última quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O material foi apreendido no corpo de Francisco Wanderley Luiz, na casa e no trailer que ele alugou na capital federal.

Os explosivos eram do tipo “pipes bombs”, feitos com canos de PVC recheados com pólvora, parafusos e porcas. No linguajar da perícia, trata-se de “artefatos completos”, pois possuem o material explosivo, o detonador e mecanismos de acionamento que podem ser tanto remotos como manuais.

A Polícia Federal colheu o depoimento nessa sexta-feira do dono da loja que vendeu fogos de artifício a Wanderley Luiz por R$ 1.500. As compras foram feitas nos dias 5 e 6 de novembro. A PF suspeita que o homem tenha adaptado os rojões para torná-los mais potentes e serem acionados de forma mais rápida. Peritos avaliam que é preciso ter conhecimento técnico para produzir essas bombas artesanais.

Além de chaveiro, ele foi dono de bar e trabalhou como promotor de festas em Rio do Sul (SC).

Nessa quinta-feira (14), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que um dos focos da investigação é o “processo produtivo” dos artefatos explosivos. Segundo ele, as bombas artesanais tinham “grau de lesividade muito grande” e simulavam granadas. Wanderley Luiz ainda carregava consigo um extintor de incêndio cheio de combustível – segundo a PF, isso poderia ser usado como um lancha-chamas.

Os explosivos não atingiram o efeito esperado porque chovia muito na Praça dos Três Poderes no dia do atentado.

Ação premeditada

O homem-bomba ainda deixou alguns artefatos armados na gaveta de um armário da sua casa, que foram detonados quando um robô tocou o móvel. O chefe da PF afirmou que isso configura uma ação premeditada para matar ou ferir os policiais.

A Polícia Federal quer saber se o homem contou com a ajuda de uma terceira pessoa no seu suposto plano de atacar o Supremo. Um morador de rua, que costumava dormir perto do Congresso Nacional e mantinha contato com o Wanderley Luiz, foi ouvido pela PF nesta sexta.

Nos últimos dias, os policiais também ouviram a ex-mulher do homem-bomba, a dona da casa alugada por ele e alguns vizinhos. Em um vídeo sob avaliação da PF, a mulher diz que o plano do homem era matar o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Uma das linhas de investigação é que ele tramava invadir o Supremo, não conseguiu e se matou em seguida. Imagens de câmeras da Praça dos Três Poderes mostram Wanderley Luiz lançando as bombas caseiras em direção ao prédio da Corte. Depois, ele se ajoelha e se deita em cima de um artefato, que dilacera parte da sua cabeça e da sua mão. As informações são do jornal O Globo.

