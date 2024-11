Notícias Lula inicia agenda oficial de reuniões com líderes do G20

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Primeira reunião bilateral ocorreu nesse sábado, com secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou, nesse sábado (16), sua agenda oficial no Rio de Janeiro para a Cúpula do G20, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro. O mandatário brasileiro se reuniu com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. Esta foi a primeira reunião bilateral do G20, que ocorre no Rio de Janeiro. Chefes de Estado de diversos países começam a chegar à capital carioca, e há expectativa de que Lula se reúna com 10 líderes nos próximos dias.

Desde sua chegada ao Rio na última quinta-feira, Lula realizou encontros políticos com o prefeito Eduardo Paes (PSD) e, na sexta, visitou o Museu de Arte Moderna (MAM), local onde os encontros do grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, serão realizados. “O Brasil receberá delegações de todo o mundo para debater temas como o combate à fome, a transição energética e a construção de um mundo com mais cooperação e trabalho para enfrentar os desafios globais”, afirmou Lula em suas redes sociais.

O Fórum do G20 no Rio tem como foco fortalecer a economia internacional e promover o desenvolvimento socioeconômico global. A expectativa é de que aproximadamente 55 países e organizações internacionais participem do evento, incluindo os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, que chegam ao Brasil neste domingo. Biden fará uma breve escala em Manaus para visitar a Amazônia antes de seguir para o Rio, onde terá um encontro bilateral com Lula. Xi Jinping, por sua vez, solicitou uma reunião com o presidente brasileiro e, na quarta-feira (20), visitará Brasília para um dia de reuniões com Lula.

G20 Social

Nesse sábado, Lula e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, participam do encerramento do G20 Social, evento paralelo ao G20, que contou com a presença de movimentos sociais e entidades da sociedade civil. Durante o evento, um documento com reivindicações sociais foi entregue, contendo propostas relacionadas aos três eixos prioritários do Brasil para a Cúpula: combate à fome, pobreza e desigualdades; sustentabilidade e mudanças climáticas; e reforma da governança global. A África do Sul, que presidirá o G20 em 2025, assegurou a continuidade do fórum social.

Prefeitos

Já neste domingo, o presidente brasileiro vai participar de reuniões bilaterais e da Plenária dos Prefeitos do Urban 20 (U20), no Armazém da Utopia. O evento receberá prefeitos e delegações de mais de 100 cidades para debates sobre soluções urbanas e o futuro das cidades, em meio aos desafios climáticos.

Os encontros do U20 abordarão os temas prioritários do G20, destacando a perspectiva dos governos locais. Os três principais eixos de discussão são a inclusão social e combate à fome e pobreza, transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas, e a reforma das instituições de governança global.

Cúpula de líderes

Nesta segunda (18) e terça (19), Lula presidirá a Cúpula de Líderes do G20. Atualmente, além de 19 países dos cinco continentes (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia), integram o fórum a União Europeia e a União Africana. O grupo agrega dois terços da população mundial, cerca de 85% do PIB global e 75% do comércio internacional.

Além dos membros plenos do grupo, são esperados representantes de 55 países ou organizações internacionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/lula-inicia-agenda-oficial-de-reunioes-com-lideres-do-g20/

Lula inicia agenda oficial de reuniões com líderes do G20

2024-11-16