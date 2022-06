Cláudio Humberto Tucanos querem “compensações” para apoiar Tebet

6 de junho de 2022

Inépcia evidente. (Foto: Enio)

O PSDB agora insinua uma espécie de chantagem para declarar apoio à candidatura sem chances de Simone Tebet à presidência da República. Nesta sexta (3), o líder tucano no Senado, Izalci Lucas (DF), disse que seu partido espera “gestos” do MDB de Tebet nos Estados, para viabilizar projetos eleitorais do PSDB. Caso do próprio Izalci, que há anos tenta se firmar como candidato ao governo do Distrito Federal, mas no DF o partido está fechado com o favorito, governador Ibaneis Rocha.

Nem o MDB acredita

O problema na chantagem tucana é que o MDB não bota fé nas chances de Tebet, e não vê motivos para “gestos” compensadores ao PSDB.

Doria era mais forte

É crescente o desânimo no PSDB com Tebet e seus 2%. Já se fala até “arrependimento” do golpe aplicado em João Doria, que atingia os 6%.

Pendurada na brocha

Se os tucanos batem cabeça, no MDB quase não se fala na candidata do partido, exceto seus inspiradores Michel Temer e Baleia Rossi.

Cadê a porta de saída?

Pesquisa na bancada federal do MDB mostrou que 70% apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e 30% querem Lula. Já Tebet…

Verba de campanha do PT é quase o dobro do PL

A campanha de Lula e do PT terá quase o dobro da verba que o PL do presidente Jair Bolsonaro para a campanha de 2022. Este ano, o PT receberá o segundo maior valor dos fundões Eleitoral e Partidário: cerca de R$600 milhões, atrás apenas do União Brasil, que soma as cotas do PSL e do DEM, e vai levar quase R$1 bilhão dos cofres públicos em 2022. O PL deve receber cerca de R$350 milhões dos dois fundos.

Gasto livre

Cada partido tem autonomia para definir os gastos de campanha e de cada candidatura, precisa apenas informar os gastos à Justiça Eleitoral.

Apostas para 2022?

Candidaturas presidenciais são as mais caras. Fernando Haddad (PT) declarou ter gastado quase R$40 milhões, em 2018.

Poucas regras

A lei obriga apenas duas cotas para o fundão, a obrigação de dedicar 30% da verba para candidaturas femininas e uma proporção para negros

Triste situação

O deputado José Medeiros (Pode-MT) lamentou a “triste situação” para a qual alguns ministros “arrastaram” o Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo comentários na imprensa sobre processos que julgarão.

Bateu, dançou

Aconselhando-se apenas com o obtuso dono do PDT, Carlos Lupi, Ciro Gomes paga o preço da desinteligência: partidos da 3ª via ignoram seus acenos para discutir aliança, após hostilizá-los reiteradamente.

Pernas são curtas

A internet não perdoa e Lula ainda não percebeu. Após dizer que Alckmin “foi contra o impeachment de Dilma”, passou a semana ouvindo gravações nas rádios do ex-tucano defendendo a cassação da petista.

Mitomania

Gabando-se do hábito de mentir, Lula contou a blogueiros bajuladores que certa vez, em Paris, citou número falso sobre menores de rua e foi corrigido por Jayme Lerner, ex-prefeito de Curitiba, que estava na plateia.

Essas pesquisas…

Em 6 de outubro, véspera da votação em 2018, o Ibope apontava vitória de Anastasia (PSDB), em Minas: 42% a 25% de Fernando Pimentel (PT). Deu Romeu Zema (Novo) terceiro na pesquisa, que venceu com 42,7%.

Cenário crítico

Se a alta de 9,8% no preço médio da gasolina desde o início do ano é desesperadora, outro combustível impacta mais na inflação. Segundo TicketLog, o diesel fechou maio em R$7,17, com alta de 29%, este ano.

Dobro do resultado

Então candidato do PSDB a presidente, Geraldo Alckmin apareceu com 8% das intenções de votos nas pesquisas Datafolha e Ibope da véspera da eleição 2018. Acabou com 4,7%, pior resultado do PSDB na História.

Modernização a caminho

Bolsonaro comemorou aprovação da 7ª rodada de concessões de aeroportos brasileiros. Serão 15 aeroportos divididos em três blocos e investimento de R$ 7,3 bilhões. “Desenvolvimento e empregos”, disse.

Pensando bem…

…e o jogo eleitoral ainda nem começou.

PODER SEM PUDOR

Inépcia provocadora

Certa vez o deputado Luiz Viana Neto começou a discursar na Câmara: “Filho e neto de governadores da Bahia…” O adversário Francisco Studart interrompeu: “Não apoiado!” Ele resolveu ignorar e recomeçou: “Filho e neto de governadores da Bahia…” Studart gritou de novo: “Não apoiado!” Luiz Viana Neto tentou ponderar: “Mas, deputado, eu sou mesmo filho e neto de governadores…” Studart corrigiu, arrancando gargalhadas no plenário: “Perdão, excelência. Entendi mal: ‘filho inepto de governadores’…”

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

