Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, sem fechar ao meio-dia. Foto: Luís André Pinto/Secom Atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, sem fechar ao meio-dia. (Foto: Luís André Pinto/Secom) Foto: Luís André Pinto/Secom

A unidade do Tudo Fácil do Centro de Porto Alegre será reaberta ao público nesta sexta-feira (7). A agência está localizada no Pop Center, na avenida Júlio de Castilhos, 235, 3º andar. Após um período fechada por conta das consequências das enchentes do mês de maio, o espaço volta a disponibilizar atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, sem fechar ao meio-dia.

As informações via telefone 155 também estão novamente disponíveis.

Com a reabertura no Centro da capital gaúcha, todas as unidades do Tudo Fácil no Rio Grande do Sul estão com atendimento normalizado.

Em 31 de maio, os serviços foram retomados em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Zona Sul e Zona Norte de Porto Alegre. Nesta quinta (6), o atendimento recomeçou em Lajeado.

Tudo Fácil do Centro de Porto Alegre retoma atividades nesta sexta-feira

2024-06-06