Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Os 42 voluntários devem passar por Pelotas, Porto Alegre, Alvorada, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Eldorado do Sul. Foto: Prefeitura de Porto Alegre Os 42 voluntários devem passar por Pelotas, Porto Alegre, Alvorada, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Eldorado do Sul. (Foto: Prefeitura de Porto Alegre) Foto: Prefeitura de Porto Alegre

O Rio Grande do Sul contará com 42 profissionais voluntários de seis Estados (Alagoas, Ceará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte) para identificar e inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) moradores do Estado em situação de vulnerabilidade.

Até 6 de julho, os 42 voluntários devem passar por Pelotas, Porto Alegre, Alvorada, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Eldorado do Sul. O grupo é formado por profissionais do Ceará (20), Rio de Janeiro (9), Alagoas (5), Paraná (3), Rio Grande do Norte (3) e Paraíba (2).

Os entrevistadores também darão informações sobre programas sociais à população das cidades gaúchas que visitam desde esta quinta-feira (6), começando por Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Os integrantes da força-tarefa chegaram em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo o ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a iniciativa é uma resposta do governo federal “às necessidades da população local, garantindo o acesso aos benefícios sociais e o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade”, e integra a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social no Rio Grande do Sul (Forsuas/RS), criada em 29 de maio, para coordenar ações emergenciais de assistência social em situações de risco excepcional como a que o estado enfrenta.

“O Cadastro Único é uma política pública extremamente importante, porque nos permite atuar de forma dirigida para atender os que mais sofrem durante uma crise como essa, pois tem uma parcela da população que sofre mais”, disse na terça-feira (4) o ministro em exercício Osmar Júnior, que substitui o ministro Wellington Dias, em viagem oficial à China.

