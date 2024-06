Rio Grande do Sul Auxílio Reconstrução deve chegar a 1 milhão de pessoas, estima governo

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Nesta quinta-feira mais 61,6 mil famílias gaúchas receberam o Auxílio Reconstrução. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que o Auxílio Reconstrução de R$ 5.100 deve beneficiar até um milhão de pessoas. O ministro também falou sobre o papel das prefeituras para garantir a liberação dos recursos no Rio Grande do Sul.

O Estado foi atingido pela maior tragédia climática da sua história recente. “Não é aceitável que a gente continue perdendo vida de pessoas. Então, o plano vai nos ajudar a sermos mais mobilizados e criarmos fortemente a cultura de lidar com o risco e lidar também com a resposta de forma mais organizada”, disse.

Nesta quinta-feira (6) mais 61,6 mil famílias gaúchas receberam o Auxílio Reconstrução. Com isso, o número de famílias beneficiadas chega perto de 100 mil. Desde o lançamento do auxílio o governo federal destinou cerca de R$ 510 milhões para a população gaúcha que tem direito aos R$ 5.100, incluindo os pagamentos desta quinta.

Até agora, 138 mil famílias foram aprovadas no Auxílio Reconstrução. As prefeituras têm a responsabilidade pela informação correta, para que o governo pague às famílias.

O Auxílio Reconstrução é um apoio financeiro, no valor de R$ 5.100,00, a ser pago em uma única parcela, às famílias residentes em áreas que foram integral ou parcialmente inundadas ou danificadas por enxurradas ou deslizamentos, nos 369 municípios do Rio Grande do Sul que tiveram reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública decretada pelo governo federal até o dia 15 de maio de 2024.

Pode utilizar este serviço as famílias residentes em área que foi integral ou parcialmente inundada ou danificada pelas enxurradas ou deslizamentos. A pessoa indicada como responsável da família deve ter acesso ao Gov.br e, por meio dele, acessar o sistema do Auxílio Reconstrução. A pessoa identificada como responsável familiar no cadastro realizado junto à prefeitura deverá acessar o sistema do Auxílio Reconstrução com sua conta Gov.br.

Conforme o governo, os dados confirmados pelos responsáveis familiares serão enviados para a Caixa Econômica Federal em lotes, nas terças-feiras e nas sextas-feiras, e os pagamentos serão realizados dois dias úteis após o recebimento dos dados pela Caixa.

2024-06-06