Rio Grande do Sul Tudo Fácil tem novo telefone de contato

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Unidades seguem sem trabalho presencial, mas com serviços disponíveis por telefone ou site. Foto: Divulgação Unidades seguem sem trabalho presencial, mas com serviços disponíveis por telefone ou site. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para acessar os serviços do Tudo Fácil, o cidadão tem disponível o telefone (51) 3288-9364 e o portal rs.gov.br.

Devido à pandemia do coronavírus e a necessidade de isolamento social, as unidades do Tudo Fácil (Zona Sul, Centro e Zona Norte) continuam sem trabalho presencial, mas todos os serviços estão disponíveis pelo telefone ou site.

Alguns dos serviços oferecidos ao cidadão:

• Alvará de folha corrida;

• Certidão de antecedentes policiais;

• Carteira de identidade;

• Consulta a RPVs;

• CPF – regularização da situação cadastral;

• CPF – alteração de dados cadastrais;

• CPF – estrangeiros residentes no Brasil ou em trânsito.

O portal também oferece serviços ao empreendedor e dados sobre a pandemia do coronavírus no Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul