Esporte Hamilton vence GP da Inglaterra com pneu furado na última volta

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Hamilton conseguiu a vitória mesmo com pneu furando na última volta. Foto: Divulgação

Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra neste domingo (2) de forma dramática, depois ter o pneu dianteiro esquerdo furado na última volta. Apesar da dificuldade na última etapa, Hamilton terminou cinco segundos à frente de Max Verstappen, da RBR. Charles Leclerc ficou em terceiro. Com a vitória, a 87ª na carreira, Hamilton está a apenas quatro do recorde de Michael Schumacher. Ele passou a somar 88 pontos, contra 58 do companheiro de Mercedes.

Valtteri Bottas vinha em segundo lugar até faltarem três voltas, mas também teve um pneu furad. Ele fez pit stop extra e terminou em 11º.

Também pontuaram, da quarta à décima colocações, Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Pierre Gasly (AlphaTauri), Alexander Albon (RBR), Lance Stroll (Racing Point) e Sebastian Vettel (Ferrari).

Dia de problemas com pneus

Não foram só Hamilton e Bottas que tiveram pneus furados. Carlos Sainz Jr. (McLaren) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) também tiveram o pneu dianteiro esquerdo danificado. As curvas de raio longo à direita, em Silverstone, costumam exigir mais dos pneus do lado esquerdo.

Acidente

Além dos problemas com pneus, houve um acidente com Daniil Kvyat no início da corrida. O piloto da Alpha Tauri perdeu o controle do carro na curva Becketts e sofreu a batida mais violenta da temporada. Ele saiu ileso – e também irritado pelo acidente.

