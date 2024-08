Mundo Tufão Shanshan obriga mais de 5 milhões de japoneses a deixarem suas casas

Fortes rajadas de vento e chuvas torrenciais atingem o país asiático

Mais de 5,2 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas no Japão por causa do tufão Shanshan, que atingiu, nesta quinta-feira (29), o Sudoeste do país com ventos fortes e chuvas torrenciais, causando falta de energia elétrica, dificultando o tráfego aéreo e forçando o fechamento de empresas, incluindo a Toyota.

Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. As autoridades alertaram que essa poderá ser uma das tempestades mais fortes que já atingiu a região.

Com rajadas de vento de mais de 200 quilômetros por hora, fortes o suficiente para derrubar caminhões em movimento, o tufão passou pela província de Nagasaki na manhã desta quinta.

Mais de 250 mil residências ficaram sem luz. O fenômeno deve se aproximar da capital Tóquio neste fim de semana, segundo os meteorologistas.

