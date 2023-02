Colunistas O governo avança guloso na velha tentação de controlar os meios de comunicação

Por Tito Guarniere | 11 de fevereiro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Censura (I)

Consumou-se o mal pensado: está no forno para sair, no âmbito da Advocacia-Geral da União, o “Departamento de Promoção da Liberdade de Informação”, que vai auditar e reprimir fake-news.

E quem diz que as informações são falsas? A própria AGU, um organismo do governo.

O nome é comprido e pomposo. Mas pode me chamar de censura.

Censura (II)

O governo do PT avança guloso na velha tentação de controlar os meios de comunicação. Além da iniciativa da AGU (ver nota acima), vai editar uma lei que permite ao Executivo retirar das redes sociais conteúdos considerados nocivos, antes mesmo de qualquer decisão judicial (como é hoje).

O nome disso é censura prévia. Coisa de ditadura.

Jornada inglória

Os manifestantes-golpistas de 8 de janeiro descobriram, da forma mais cruel e decepcionante, que a jornada nada tinha de glorioso – salvar o Brasil do comunismo.

O que fizeram foi coisa de marginais e desordeiros, o que – dou de barato – até então a maioria não era.

Impeachment e golpe (I)

Para relembrar: o impeachment de Dilma foi um “golpe de Estado” sem tanques na rua, em que ninguém foi preso, precedido de decisão livre e soberana do Congresso Nacional, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, em que foram cumpridas todas as etapas e todos os trâmites previstos na lei e na Constituição

Impeachment e golpe (II)

Você sabia que o PT foi o partido mais veemente e impiedoso no impeachment de Collor? Você sabia que o PT entrou com mais de uma centena (isso mesmo: mais de 100!) pedidos de impeachment contra FHC, nos seus oito anos de governo?

Quando chegou a vez deles, com Dilma, virou golpe, como Lula repete a toda hora.

Mídia tradicional

Os bolsonaristas têm ojeriza pela mídia tradicional mas deveriam ler os editoriais do Estadão, da Folha e do Globo. Todos eles defendem que a maioria das centenas de pessoas presas do domingo infame de 8 de janeiro, de ficha limpa e endereço certo, devem ser soltos imediatamente e responder o respectivo processo em liberdade. Perfeito!

De olhos bem fechados

Flávio Bolsonaro disse que o pai Jair Messias pode voltar ao Brasil amanhã, daqui um mês ou nunca.

Se me fosse dado a escolher, cravaria de olhos fechados a última hipótese.

Chacinas

Em janeiro foram registrados mais três atentados a bala nos Estados Unidos: 20 mortos.

Aqui no Brasil, o bolsonarismo armamentista insiste em duas teorias bizarras: os massacres na América nada têm a ver com a facilidade com que os americanos compram armas; e, quanto mais armas nas mãos do cidadão, menos chacinas da espécie.

Cuba

Cuba socialista vive a pior crise desde que Fidel tomou o poder em 1959. O transporte coletivo entrou em colapso nas principais cidades: não tem óleo diesel. Em nenhuma das ondas migratórias anteriores (foram muitas) deixaram a ilha tantos cubanos. A ilha, cada vez mais, está sendo habitada por idosos que vivem de uma miserável pensão do estado.

Não há Lula para dar jeito no infortunado país.

Détraqué

O general e ex-presidente Ernesto Geisel, já falecido, colega de farda de Bolsonaro, chamava-o de “détraqué” – isto é, meio lelé da cuca, desequilibrado.

Geisel sabia das coisas.

