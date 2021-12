Mundo Turco tem o maior nariz do mundo há mais de 20 anos, segundo o Livro dos Recordes

1 de dezembro de 2021

O nariz de Ozyurek tem 8,8 centímetros Foto: Reprodução/Guinness O nariz de Ozyurek tem 8,8 centímetros. (Foto: Reprodução/Guinness) Foto: Reprodução/Guinness

O turco Mehmet Ozyurek é considerado o homem vivo com o maior nariz do mundo desde 2001, segundo o Guinness World Records, o Livro dos Recordes.

“Eu amo o meu nariz, é claro. Eu fui abençoado”, disse ele. O nariz de Ozyurek tem 8,8 centímetros. “Eu amo essa minha característica. O mundo também, o Guinness e, é claro, minha esposa”, prosseguiu o narigudo.

Ozyurek nasceu na Turquia em 1949. Ele mora na cidade de Artvin, no Nordeste do país, a 1 mil quilômetros da capital Ancara. O homem afirmou ao Livro dos Recordes que acredita que o seu narigão seja uma característica genética, que herdou do pai e dos tios.

“Nenhum médico conseguiu me explicar o porquê”, ponderou Ozyurek. Quando criança, ele sofria bullying dos amigos. “Deus me fez assim, não tem nada que pode ser feito contra isso. Eu aprendi a viver em paz com meu físico”, declarou Ozyurek.

