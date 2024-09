Brasil Turismo brasileiro tem melhor resultado em 5 anos em investimentos estrangeiros

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Os números de 2024 refletem o fortalecimento da imagem do Brasil no exterior. (Foto: Reprodução)

O melhor resultado do período nos últimos cinco anos, mais de US$ 126 milhões, representa um crescimento de 207% na comparação com o mesmo semestre de 2023, quando foram captados pouco mais de US$ 41 milhões. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, com base em dados do Banco Central.

Comparado a 2019, ano anterior à pandemia de Covid-19, o crescimento chegou a 162%, arrecadando um total de US$ 48 milhões. Os números de 2024 refletem o fortalecimento da imagem do Brasil no exterior e, também, os esforços do governo federal para atrair investidores, como enfatiza o ministro do Turismo, Celso Sabino.

“Com o trabalho de promoção do país em vários eventos internacionais, estamos chegando aos olhos dos investidores, que veem o Brasil como um país de grandes oportunidades de investimentos no setor, com inúmeros atrativos, com segurança jurídica e cada vez mais responsável socialmente. Não por acaso, ocupamos a quinta posição entre os principais destinos de investimentos estrangeiros no mundo, segundo as Nações Unidas”, ressalta Sabino.

Os principais setores que atraíram os investimentos foram o de Transporte, com US$ 83 milhões, e o de Cultura e Lazer, com US$ 22 milhões. Juntos, eles responderam por 83% do acumulado no semestre.

A maior confiança no Brasil também foi reforçada pela agência de classificação de risco Moody’s, que, em maio deste ano, elevou a classificação de crédito do país de “estável” para “positiva”, sinalizando uma visão otimista do ambiente interno do país.

Os investimentos estrangeiros diretos (IED) desempenham papel estratégico no desenvolvimento do setor turístico e da economia brasileira, contribuindo para a modernização da capacidade produtiva. Além disso, geram novas oportunidades de negócios, promovem a sustentabilidade ambiental, incentivam a inovação, diversificam e modernizam a base nacional produtiva, tornando-se importantes alavancas do desenvolvimento regional sustentável por meio do turismo.

Vitrine

O Ministério do Turismo disponibiliza o Portal de Investimentos, uma ferramenta online que funciona como uma plataforma digital de projetos no ramo turístico.

Por meio da ferramenta, que busca facilitar a aproximação entre investidores, empreendedores, o poder público e grupos empresariais de todo o país, é possível disponibilizar gratuitamente informações sobre negócios desenvolvidos e planejados no setor, com a identificação de oportunidades de projetos sustentáveis.

O portal é o portifólio do Brasil no turismo utilizado para atrair investidores em eventos nacionais e internacionais. Ainda neste ano, o MTur vai participar da Feira Internacional de Turismo (FIT), que acontecerá na Argentina, e do World Travel Market (WTM), em Londres.

