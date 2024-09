Economia GM interrompe produção do Onix para modernizar fábrica e lançar novo modelo

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2024

Planta em Gravataí receberá um investimento de R$ 1,2 bilhão anunciado em julho, parte do ciclo de R$ 7 bilhões aplicado no Brasil. (Foto: Reprodução)

A General Motors (GM) decidiu suspender temporariamente a produção na fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O objetivo dessa pausa, programada para ocorrer de 16 de setembro a 11 de outubro, é preparar a linha de montagem para o lançamento de um novo modelo. A previsão é de que este novo veículo chegue ao mercado em 2026.

Durante esse período de interrupção, todos os funcionários da planta terão direito a folga remunerada, garantindo que o impacto na força de trabalho seja minimizado.

Atualmente, a unidade de Gravataí é responsável pela fabricação dos populares Chevrolet Onix e Onix Plus, dois dos modelos mais vendidos pela GM no país. Só em 2024, entre janeiro e agosto, foram vendidas 60 mil unidades do Onix, e o Onix Plus somou 39,6 mil unidades.

Para essa modernização acontecer, foi feito um grande investimento. Com um aporte total de R$ 1,2 bilhão, anunciado em julho deste ano, a empresa está modernizando sua produção para aumentar sua competitividade. Este investimento integra um ciclo maior, que prevê um total de R$ 7 bilhões para diversas melhorias até o final da década.

A General Motors anunciou no dia 11 de julho a destinação de R$ 1,2 bilhão para sua fábrica gaúcha. Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul, reuniu autoridades, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para anunciar, em um galpão da fábrica de Gravataí, RS, o aporte para “modernizar e fortalecer a capacidade industrial para a chegada de um novo modelo inédito em segmento ainda não explorado pela Chevrolet”.

Projeto adiantado

Sem dizer qual o segmento em que estará este novo produto Fábio Rua, vice-presidente da GM para a América do Sul, confirmou que o desenvolvimento está sob a liderança da engenharia na região: “O projeto está adiantado. Já existe um design muito próximo do final. Estamos liderando este projeto globalmente. Inicialmente o foco é o mercado interno, mas vamos explorar os outros países da América Latina e não descartamos exportar para outras regiões”.

Além da categoria em segmento que ainda não atua o novo veículo também terá “propulsão ainda mais eficiente e inovadora”, segundo Rua, sugerindo que alguma eletrificação poderá ser adotada. A produção está definida para ter início em 2026.

De acordo com o vice-presidente ainda este ano a GM anunciará a segunda etapa do ciclo de investimentos no Brasil: “Esta segunda fase para o período de 2024 a 2028 está atrelada às regulamentações do Mover e também do texto final da reforma tributária”. A informação é do site AutoData.

