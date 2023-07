Rio Grande do Sul Turismo regional predomina entre os visitantes do Rio Grande do Sul

Pesquisa mapeou o comportamento e traçou um perfil de cerca de 81 mil turistas que circularam por 22 municípios gaúchos. (Foto: Elivelto Corrêa/Ascom Setur)

Mais da metade (51,57%) das pessoas que fazem turismo no Rio Grande do Sul moram no próprio Estado, de acordo com pesquisa divulgada pelo Sebrae em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur). Em relação aos turistas de outros lugares, os catarinenses (13,7%), paulistas (8,95%) e paranaenses (5,37%) são os que mais visitam o Estado.

O secretário de Turismo, Vilson Covatti, destacou que as informações apuradas no estudo são fundamentais para uma aplicação coerente dos recursos públicos. “Temos que estimular o turismo de forma conjunta e sempre onde se constata potencial para esse crescimento”, disse o gestor durante o encontro, que ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). “Nossos investimentos são essenciais para que o setor privado possa trabalhar na ponta e precisam ser guiados por uma análise técnica precisa e consistente, justificada por dados científicos.”

O estudo apontou, ainda, as cidades de Pelotas, São Francisco de Paula e Garibaldi com os maiores crescimentos de fluxo de turistas. Na comparação de 2022 com 2019, os municípios registraram um aumento (80,6%, 80,3% e 22,6%, respectivamente). A coleta das informações se deu por meio de tecnologias de Big Data (grande volume de dados), a partir do monitoramento da navegação on-line dos aparelhos celulares dos usuários. Os dados agregados são anônimos e nenhuma informação pessoal foi emitida.

“Hoje em dia, toda e qualquer tomada de decisão que vai impactar positivamente os negócios pode e deve ser feita com base em informações de valor e atualizadas. No turismo, isso não é diferente. Essa é mais uma ferramenta que, a partir dos insights coletados, irá permitir que as empresas e instituições do setor sejam ainda mais assertivas e criem novas soluções”, destaca a coordenadora dos projetos de Turismo e Economia Criativa do Sebrae RS, Amanda Paim.

A pesquisa mapeou o comportamento e traçou um perfil de aproximadamente 81 mil turistas que circularam por 22 municípios gaúchos. São eles: Porto Alegre, Gramado, Rio Grande, Caxias do Sul, Santa Maria, São Francisco de Paula, Torres, Bento Gonçalves, Pelotas, Passo Fundo, Nova Petrópolis, Canela, Santa Cruz do Sul, Garibaldi, Uruguaiana, Santana do Livramento, Lajeado, Novo Hamburgo, Erechim, Santo Ângelo, Cambará do Sul e São Miguel das Missões.

