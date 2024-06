Rio Grande do Sul “Turismo será a força motriz para recuperar o Estado”, diz ministro Celso Sabino na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Entre as possibilidades debatidas está a ampliação do aeroporto de Caxias do Sul. Foto: Roberto Castro/MTur

Com o intuito de acelerar a retomada econômica do Rio Grande do Sul, o ministro do Turismo, Celso Sabino, esteve, nesta quarta-feira (5), nas cidades de Gramado e Canela para apresentar as ações do governo federal para apoiar o Estado. Sabino enfatizou a importância do trabalho conjunto para a reconstrução do Estado.

“O governo federal está acompanhando diariamente as demandas do estado, por meio de uma equipe multidisciplinar que reúne os ministérios de Infraestrutura, Educação, Saúde e, obviamente, Turismo, que a meu ver será a força motriz para recuperar a economia gaúcha como um todo”, disse.

Ao lado do ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, Sabino destacou que uma das ações trata do aumento no número de voos para o Rio Grande do Sul, por meio do uso da estrutura de bases aéreas de cidades da região.

Entre as possibilidades debatidas está a ampliação do aeroporto de Caxias do Sul e a implantação de um aeroporto de porte médio nas cidades de Torres e Canela.

“Estamos discutindo com alguns executivos da área aeroportuária de Brasília e temos várias possibilidades na mesa. Eu, o ministro Pimenta e toda a equipe de governo do presidente Lula estamos trabalhando para que todas essas possibilidades sejam concretizadas para a breve retomada dos voos”, afirmou Sabino.

Durante o encontro com representantes locais do setor, que contou com a presença dos prefeitos de Gramado, Nestor Tissot, de Canela, Constantino Orsolin, de São Francisco de Paula, Marcos André Aguzzolli e de Nova Petrópolis, Martim Wissmann, o ministro falou também das ações do MTur para apoiar os empreendimentos gaúchos.

Entre as medidas já iniciadas pelo MTur está a disponibilização de R$ 200 milhões do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur), voltados à concessão de financiamentos com condições especiais a atividades turísticas prejudicadas. Do total, R$ 100 milhões já foram repassados e o valor restante será aportado conforme o avanço das contratações. O recurso pode ser utilizado para capital de giro, compra de equipamentos e obras de reforma e ampliação.

“Estamos trabalhando fortemente para retomada do Rio Grande do Sul porque a chuva vai parar, a água vai secar, a lagoa vai descer e o crescimento econômico vai voltar, porque todos nós entendemos que o crescimento econômico salva vidas, promove a geração de empregos e uma distribuição de renda democrática“, afirmou o ministro Sabino.

O ministro Paulo Pimenta reforçou as ações do governo federal, como a Medida Provisória que liberou R$ 15 bilhões que poderão ser utilizados em financiamentos para empresas de todos os portes do Rio Grande do Sul. “Essa ação faz parte do Fundo Social e disponibilizará recursos para abertura de crédito em locais atingidos por calamidades públicas”, disse Pimenta.

Em outra frente, o Ministério do Turismo dará visibilidade aos atrativos turísticos gaúchos em grandes festivais internacionais para promover o turismo na região. Na posição de homenageado na Feria Internacional de Turismo (FIT), que acontece em Buenos Aires, em setembro, o Brasil priorizará a divulgação de atrações do Estado. A Argentina é o principal emissor de turistas ao Brasil e o principal receptor estrangeiro de turistas no Rio Grande do Sul.

O MTur também trabalha para que a Feira Internacional de Turismo (Fitur), que acontece em Madri, na Espanha, no mês de janeiro, homenageie o turismo do estado gaúcho. As cidades da Serra Gaúcha concentram inúmeros atrativos como parques temáticos, ótima gastronomia e belezas naturais da conhecida Região das Hortênsias. Somente em 2023, Gramado recebeu cerca de oito milhões de turistas. O número foi um recorde histórico, com aumento de 6% em relação a 2022, quando cerca de 7,5 milhões de pessoas passaram pela cidade.

Durante o evento, Paulo Pimenta anunciou que o governo federal anunciará nos próximos dias uma campanha publicitária, em parceria com o MTur, reforçando para os brasileiros que a melhor forma de ajudar o Estado é manter suas viagens e fazer turismo, incentivando a economia local.

Em maio, o Ministério do Turismo lançou a campanha de sensibilização “Não Cancele, Reagende!”, que incentiva visitantes a reprogramar viagens previstas para o Rio Grande do Sul em outros períodos.

