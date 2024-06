Política Lula volta ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A primeira-dama Janja (ao fundo), por sua vez, vai à cidade de Guaíba. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sua quarta viagem ao Rio Grande do Sul desde o início das enchentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta quinta-feira (6) Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul (Vale do Taquari). Ele se reunirá com prefeitos, outras autoridades locais e habitantes das duas cidades. Há também a expectativa de um encontro com o governador gaúcho Eduardo Leite.

Para as 11h está prevista uma visita ao bairro Passo de Estrela, de Cruzeiro do Sul, onde 650 de um total de aproximadamente 800 residências foram destruídas. Após o meio-dia, será a vez de se deslocar até uma cozinha solidária organizada em Arroio do Meio pelo Movimento de Atingidos por Barragens (MAB).

A ideia é percorrer locais onde o chefe do Executivo federal não esteve ao cumprir agenda no Estado durante o mês de maio. Deste vez, entretanto, não foram antecipados possíveis anúncios de novas iniciativas de assistência por parte de seu governo.

Na última vez em que desembarcou no Rio Grande do Sul, dia 15 do mês passado, Lula confraternizou com 1.500 desabrigados em um centro de acolhimento no campus São Leopoldo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Ele também interagiu com voluntários e autoridades.

“Agradeço a diferença que estamos fazendo, todos juntos, e que vai marcar a vida das pessoas no Sul e no restante do País”, declarou na ocasião. “O Brasil que pegamos anos atrás é diferente do que estamos agora construindo com a solidariedade dos brasileiros aos gaúchos. Isso nos faz acreditar em uma humanidade mais fraterna”.

As duas viagens anteriores tiveram como destinos as cidades de Santa Maria (Região Central) e depois Porto Alegre, Canoas (Região Metropolitana) e Lajeado (Vale do Taquari). Em todas, o anúncio de medidas de apoio às vítimas da maior catástrofe já ocorrida no Rio Grande do Sul, bem como iniciativas para reconstrução do Estado.

Conforme o ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução, o gaúcho Paulo Pimenta, a presença de Lula pela quarta vez em solo gaúcho desde o início de maio representa uma nova etapa:

“Passada a fase do resgate, a mais aguda e que exigia movimentação intensa para salvar vidas, agora é a hora de reconstruirmos as cidades. É de grande importância a presença do presidente nas áreas mais atingidas do Vale do Taquari para conversar as pessoas e saber de suas dificuldades no momento”.

Janja

A primeira-dama brasileira Janja da Silva participará da comitiva, porém com uma programação diversa de Lula. Durante a manhã a sua agenda prevê visitas a pelo menos três locais na cidade de Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre).

Acompanhada do prefeito Marcelo Maranata e da primeira-dama do município, Deisi Maranata, ela falará de programas federais em andamento para auxílio ao Rio Grande do Sul. Os locais escolhidos são um ginásio utilizado para acolhimento de vítimas das enchentes, um abrigo de pequenos animais e, por fim, uma lavanderia solidária.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-volta-ao-rio-grande-do-sul-pela-quarta-vez-nesta-quinta-feira/

Lula volta ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

2024-06-05