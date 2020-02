Brasil Turista gaúcho morre após se afogar em lagoa na praia do Rosa, em Santa Catarina

Homem de 25 anos brincava com amigos quando se afogou. (Foto: Bombeiros/Divulgação)

Um turista gaúcho de 25 anos morreu após se afogar em uma lagoa na praia do Rosa, em Imbituba, no Litoral Sul de Santa Catarina, na tarde de sábado (22). Segundo os bombeiros, ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

No fim de semana, o Corpo de Bombeiros atendeu outros casos de afogamentos em Santa Catarina. Ainda no Sul do Estado, na tarde deste domingo (23) equipes dos bombeiros realizavam buscas a uma pessoa que desapareceu em um lago em Armazém. Já em Campo Alegre, no Norte catarinense, um jovem de 16 anos morreu afogado também no sábado em um açude.

O afogamento em Imbituba foi na Lagoa do Meio, próximo a um posto salva-vidas que atende a praia. O homem estava com amigos brincando com uma bola na lagoa quando afundou e não retornou mais para a superfície, por volta das 13h30min de sábado.

A vítima foi retirada da água por guarda-vidas após ter ficado por aproximadamente 15 minutos submersa. O homem foi encontrado em um ponto com cerca de três metros de profundidade.

Os guarda-vidas e um médico que estava no local realizaram as primeiras manobras de ressuscitação, e depois o homem foi levado ao hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, mas não resistiu.

Ainda segundo os bombeiros, uma amiga que estava com a vítima relatou aos socorristas que o grupo havia ingerido bebida alcoólica e ainda não tinha almoçado quando ocorreu o afogamento. Conforme os bombeiros, o homem era natural de Cachoeirinha.

