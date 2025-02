Economia Turistas estrangeiros gastaram 805 milhões de dólares no Brasil em janeiro, o melhor resultado para o mês em dez anos

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Brasil recebeu mais de 1,4 milhão de turistas internacionais em janeiro de 2025. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil recebeu mais de 1,4 milhão de turistas internacionais em janeiro de 2025, e esses visitantes deixaram US$ 805 milhões na economia local. Os dados, divulgados nessa quinta-feira (27) pelo Banco Central (BC) e compilados pelo Ministério do Turismo, representam um gasto médio de aproximadamente US$ 2 mil por viajante estrangeiro. O resultado marcou o melhor mês de janeiro da última década.

Atraídos pelas belezas naturais, pela diversidade cultural e pelos inúmeros atrativos nacionais, cada vez mais turistas estrangeiros têm escolhido destinos brasileiros para curtir as férias, passear ou viajar a negócios.

“Temos um espaço enorme para crescer ainda mais em receitas turísticas internacionais chegando ao Brasil. Nosso trabalho, em parceria com a Embratur, é atrair esses viajantes, que têm buscado experiências autênticas, para conhecerem tudo o que temos a oferecer”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Em dez anos, a entrada desses recursos internacionais cresceu 24%, impulsionando diversas atividades econômicas ligadas ao turismo. Em janeiro de 2016, esses turistas injetaram US$ 650 milhões na economia do país, US$ 115 milhões a menos do que o registrado este ano.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemorou o desempenho. “A Embratur vem trabalhando muito por resultados como esse. Essas divisas do turismo que ficam no Brasil são muito importantes para os destinos, e muito democráticas também. Elas nos ajudam a gerar desenvolvimento, emprego e renda. Esse dinheiro fica com o taxista, com o vendedor de mate na praia, com o garçom, com o restaurante, e a gente não pode esquecer que 95% dos negócios de turismo do Brasil são de micro e pequenas empresas”, disse.

O crescimento ao longo dos anos também é visível na série histórica. No ano passado, o valor gasto por turistas de outros países no mês de janeiro foi de US$ 801 milhões, 32% superior a 2023, quando o montante registrado no mesmo período foi de US$ 604 milhões.

O ministro destacou, ainda, que investir no turismo é um caminho estratégico para o desenvolvimento nacional. “Esforços na promoção do país no exterior, na melhoria da infraestrutura turística, na capacitação da mão de obra do setor e na ampliação da conectividade com novas rotas internacionais resultaram em mais receita sendo injetada diretamente na economia do Brasil”, pontuou.

Estrangeiros no RS

O Rio Grande do Sul foi o Estado brasileiro que mais recebeu turistas estrangeiros em janeiro de 2025, segundo dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal. A proximidade com a Argentina fez do RS a localidade com o maior fluxo de chegadas internacionais. Ao todo, 518.557 turistas entraram no Brasil por solo gaúcho. O Paraná recebeu 206.861 visitantes vindos de outros países, enquanto Santa Catarina registrou 198.720 turistas de fora do País.

Os três Estados da Região Sul foram responsáveis por receber 924.138 visitantes internacionais, o que representa 62% do total de turistas que chegaram ao Brasil em janeiro de 2025.

Em números absolutos, depois do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, com 240.151 visitantes, e São Paulo, com 219.787, foram os estados que receberam mais turistas internacionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/turistas-estrangeiros-gastaram-805-milhoes-de-dolares-no-brasil-em-janeiro-o-melhor-resultado-para-o-mes-em-dez-anos/

Turistas estrangeiros gastaram 805 milhões de dólares no Brasil em janeiro, o melhor resultado para o mês em dez anos

2025-02-27