Mundo Turistas israelenses e guia são mortos a tiros no Egito; entenda o caso

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ataque aconteceu neste domingo (8), na cidade de Alexandria; uma quarta pessoa, de nacionalidade egípcia, ficou ferida Foto: Reprodução O ataque aconteceu neste domingo (8), na cidade de Alexandria; uma quarta pessoa, de nacionalidade egípcia, ficou ferida (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois turistas israelenses e o guia turístico egípcio que os acompanhava foram mortos a tiros em Alexandria, no Egito, neste domingo (8), de acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel. Uma quarta pessoa, também egípcia, ficou ferida.

Um policial, suspeito de ter executado as três pessoas, foi detido, informou a agência de notícias Reuters. Ele disse às autoridades que perdeu o controle e “atirou aleatoriamente contra o grupo” após “ser provocado”.

Até a última atualização, as autoridades israelenses ainda não haviam declarado se as mortes têm alguma ligação com a guerra contra o Hamas, iniciada no sábado (7), após o grupo islâmico deflagrar um ataque surpresa com foguetes no sul de Israel.

Entre todos os países árabes, o Egito, que tem cerca de 100 milhões de habitantes, foi o primeiro a reconhecer formalmente o Estado de Israel. O ministério das Relações Exteriores de Israel, disse em um comunicado, que as autoridades estavam trabalhando com o governo do Egito para trazer os turistas israelenses de volta para casa.

De acordo com a Al Jazeera, o ataque de domingo ocorreu no momento em que Israel realizava ataques aéreos na Faixa de Gaza enquanto lutava contra combatentes do Hamas, que mataram cerca de 250 israelenses após cruzarem o território israelense.

Pelo menos 313 palestinos foram mortos nos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, que está sob cerco israelense há 16 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/turistas-israelenses-e-guia-sao-mortos-a-tiros-no-egito-entenda-o-caso/

Turistas israelenses e guia são mortos a tiros no Egito; entenda o caso

2023-10-08