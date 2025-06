Cláudio Humberto “Turnê das Drags” complica ministro da Educação

Por Cláudio Humberto | 22 de junho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Um projeto de extensão na Universidade Federal do Pará (UFPA) irritou a oposição, que vê até irregularidade no uso de recursos públicos para bancar a “Turnê das Drags: Em busca da pior do mundo”. A UFPA injetou R$79,4 mil de dinheiro do pagador de impostos. O deputado Evair de Melo (PP-ES) acionou o Tribunal de Contas da União (TCU), considera que há indícios de “má gestão dos recursos públicos e afronta os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade”.

Prioridades

O parlamentar destaca que falta recursos para laboratórios e bolsas de estudos, mas parece sobrar dinheiro para “financiar vil espetáculo”.

Fala do Evair

“É evidente e perturbador conflito entre o que se espera da gestão de recursos públicos e a realidade que salta aos olhos”, afirma o deputado.

Muito a dizer

Além do TCU, a oposição cobra explicações do ministro petista Camilo Santana, escolhido por Lula para chefiar a pasta da Educação.

Como explica?

A coluna procurou a UFPA para explicar a destinação de quase R$80 mil, sem licitação, no projeto sobre drag queen. O espaço segue aberto.

Governo Lula já gastou R$604 milhões em viagens

O Portal da Transparência enfim atualizou o total de gastos do governo Lula (PT) com viagens, este ano: até o dia 13 de junho, o total bancado pelo pagador de impostos saltou para R$604,7 milhões. A conta não inclui a fortuna gasta pelo presidente, Janja e outras autoridades autorizadas a usarem jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB), como presidentes dos Poderes e ministros do Supremo Tribunal Federal.

Nem seis meses

Na era da reunião virtual, o pagador de impostos brasileiro bancou R$368,6 milhões em diárias e R$232,7 milhões em passagens.

Na gringa

Quase R$92 milhões já foram destinados este ano para a bancar viagens internacionais no governo Lula.

Vale lembrar

Lula bateu recorde histórico em gastos com viagens nos dois primeiros anos do governo: R$2,36 bilhões em 2024 e R$2,28 bilhões em 2023.

O gato comeu

O estranho sumiço de cápsulas de urânio enriquecido ligou alerta na oposição. Há até suspeita de que o material foi parar no Irã. O deputado Filipe Barros (PL-PR) quer convocar o ministro de Minas e Energia.

Crianças go home

Diante do silêncio do governo Lula, duas crianças brasileiras tiveram ordens de deportação expedidas pelo governo (trabalhista) do Reino Unido. Os pais têm permissão de trabalho, as crianças são indesejadas.

Judicialização a vista

Já está com o jurídico do Palácio do Planalto a votação que validou os jabutis encarecendo a conta de luz. O cálculo é que o custo da manobra bata nos R$35 bilhões por ano. O plano é acionar o STF legislador.

Assalto ao agro

Pegou mal novo congelamento de recursos do agronegócio. Rodolfo Nogueira (PL-MS), que preside e Comissão de Agricultura na Câmara reagiu, diz que o governo trata o produtor rural como “caixa eletrônico”

Pior dos cegos

Nos últimos dias, oito crianças na França foram hospitalizadas e uma perdeu a vida, após consumirem carnes contaminadas de dois açougues franceses. E o problema, diz desses, era a carne brasileira…

Pior que Dilma

A alguns meses do impeachment da petista Dilma Rousseff, em 2015, a taxa básica de juros do Brasil era de 14,25%. Quando ela assumiu, era 11,25%. Lula pegou a taxa em 13,75% e a elevou para os atuais 15%.

CNJ ignorado

Causou grande estranhamento em Brasília a ordem de Alexandre de Moraes (STF) para investigar, ignorando o CNJ, o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, que soltou o “homem do relógio”, no 8/jan.

Anota aí

O último Boletim Focus do Banco Central, antes da alta da Selic para 15%, previa que a taxa básica de juros brasileira em 2026 seria de 12,5% e em 2027, 10,5%. Haverá novo boletim nesta segunda (23).

Pensando bem…

…CPI, assim como cabeça de juiz, já foram mistério.

PODER SEM PUDOR

Estava escrito

Ex-ministro do Turismo de FHC, Rafael Greca era apenas uma criança quando venceu um concurso da melhor redação estudantil sobre os 300 anos de Curitiba, que seriam celebrados décadas depois. A redação vitoriosa foi colocada em uma urna, na Praça 29 de Março (data de aniversário da cidade). Muitos anos depois, em ato solene, o próprio Greca abriu a velha urna, dela retirou o papel e leu a redação – uma declaração de amor a Curitiba. Ele era o prefeito da cidade.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

