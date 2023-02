Mundo Turquia e Armênia reabrem fronteira pela primeira vez em 35 anos após terremoto

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Divididos pela memória do genocídio armênio em 1915, os dois países começaram a retomar os contatos em dezembro de 2021 Foto: Reprodução Divididos pela memória do genocídio armênio em 1915, os dois países começaram a retomar os contatos em dezembro de 2021. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma passagem na fronteira entre Turquia e Armênia foi reaberta pela primeira vez, em 35 anos, após o terremoto de magnitude 7.8 que atingiu inúmeras cidades turcas e sírias nesta segunda-feira (6). Os temores de terra na região já deixam ao menos 25 mil mortos no dois países. A informação foi divulgada, neste sábado (11), pela agência de notícias Anadolu.

Cinco caminhões com amparo para as vítimas do abalo sísmico cruzaram o posto de Alican, no município turco de Eder, neste sábado. “A ajuda humanitária enviada pela Armênia cruzou a ponte de Margara, na fronteira entre Armênia e Turquia, e se dirige para as áreas afetadas pelo terremoto”, tuitou o vice-ministro armênio das Relações Exteriores, Vahan Kostanayna.

Desde 1988

Segundo o jornal, esta passagem foi aberta pela última vez em 1988. À época, o motivo também era a entrega de ajuda a pessoas atingidas por um terremoto. Naquele ano, um tremor atingiu a capital armênia, Erevã, deixando entre 25 mil e 30 mil mortos.

Divididos pela memória do genocídio armênio em 1915 e pelo conflito em Nagorno-Karabakh, os dois países começaram a retomar os contatos em dezembro de 2021 com a nomeação de enviados especiais que discutiram, em Viena, a normalização das relações. Os voos comerciais também foram retomados, em fevereiro de 2022.

A Armênia disputa o território de Nagorno-Karabakh com o Azerbaijão desde os anos 1990, uma região montanhosa estratégica no Cáucaso. Historicamente, frente ao conflito, as duas nações recebem apoio de outros governos. A Turquia, por exemplo, já chegou a fechar, por diversas vezes, a fronteira com o vizinho a fim de demostrar suporte aos azeris.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/turquia-armenia-reabrem-fronteira-35-anos/

Turquia e Armênia reabrem fronteira pela primeira vez em 35 anos após terremoto