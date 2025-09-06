Esporte Turquia vence Japão e vai à final do Mundial de vôlei pela primeira vez

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

A seleção da Turquia agora espera Brasil ou Itália na decisão. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Turquia bateu o Japão no Mundial de vôlei feminino, disputado na Tailândia, e se classificou para a final da competição pela primeira vez na história. Em partida disputada na manhã deste sábado (6), as turcas venceram as japonesas por 3 sets a 1, com parciais de 6/25, 25/17, 25/18 e 27/25.

O time turco, comandado pelo italiano Daniele Santarelli, que foi campeão do mundo com a seleção da Sérvia em 2022, nunca chegou a uma final. Em 2018, a Turquia conseguiu pódio pela primeira vez na Liga das Nações, quando foi vice-campeã, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

Na Olimpíada de Paris, em 2024, a Turquia perdeu a medalha de bronze para o Brasil. Já no Mundial de 2022, disputado na Holanda e na Polônia, acabou eliminada nas quartas de final diante das americanas.

