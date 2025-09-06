Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Agro Rio Grande do Sul registra redução de abigeato pelo quarto ano seguido

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Em 2024, houve retração de 21% em relação a 2023.

Foto: PCRS
Em 2024, houve retração de 21% em relação a 2023. (Foto: PCRS)

O Rio Grande do Sul vem registrando redução contínua nos índices de furto de gado e de insumos agrícolas. Nos primeiros sete meses de 2025, os casos de abigeato caíram 10% em comparação ao mesmo período do ano passado, passando de 1.974 para 1.785 ocorrências.

A tendência de queda já vinha sendo observada em anos anteriores. Em 2024, houve retração de 21% em relação a 2023. Naquele ano, a redução havia sido de 15% frente a 2022, que, por sua vez, registrara queda de 10% em comparação a 2021. Os dados são do Observatório Estadual de Segurança Pública.

Investimento em segurança rural

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) atribui os resultados à integração entre órgãos de segurança e à ampliação da estrutura voltada ao combate de crimes no campo. Brigada Militar e Polícia Civil têm expandido o atendimento aos produtores por meio das Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrabs) e da Delegacia Online do Agro (Agrodol).

Segundo o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, a queda dos indicadores reforça a sensação de segurança entre os produtores. “Hoje, quem vive no campo percebe a diferença, seja pelo trabalho das patrulhas rurais da Brigada Militar ou pelas delegacias especializadas da Polícia Civil. Por sua vocação agrícola, a redução da criminalidade no campo tem impacto positivo na economia e em diversos setores da sociedade gaúcha”, afirmou.

A SSP também reforçou o patrulhamento ostensivo e preventivo em regiões de fronteira, tradicionalmente mais suscetíveis ao crime. Entre janeiro e julho deste ano, municípios como Alegrete e Jaguarão registraram quedas de 64% nos casos de abigeato. Em Quaraí, a redução foi de 45%, enquanto em Garruchos chegou a 91%.

O diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab), delegado Heleno dos Santos, destacou o papel das ações de inteligência e da tecnologia no combate a esse tipo de delito. Entre as ferramentas utilizadas estão sistemas de rastreamento de gado e veículos, além de plataformas de denúncia anônima.

Ele também ressaltou o treinamento especializado das equipes e o uso de veículos adaptados ao meio rural. “As Decrabs possuem conhecimento profundo sobre a cadeia produtiva e os tipos de crimes que a afetam, o que possibilita investigações mais eficientes, desde a coleta de provas até a identificação de redes criminosas”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Agro

Turquia vence Japão e vai à final do Mundial de vôlei pela primeira vez
Banco do Brasil desiste de processar escritórios e sinaliza trégua em impasse com o Agro
https://www.osul.com.br/queda-nos-furtos-de-gado-reforca-seguranca-no-campo-gaucho/ Rio Grande do Sul registra redução de abigeato pelo quarto ano seguido 2025-09-06
Deixe seu comentário

Últimas

Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.670 vagas de emprego
Esporte Brasil leva a melhor sobre o Japão e garante medalha de bronze no Mundial de Vôlei
Mundo Rússia lança maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra
Pode te interessar

Agro Presidente da ABPA lidera debate global para evitar fechamento de mercados

Agro Líder em fornecimento de calcário agrícola, FIDA projeta crescimento do setor na Expointer

Agro Após perdas com secas e enchentes, agricultores do RS serão os mais beneficiados por MP do governo federal

Agro Troféu Destaques do Agro reconhece produtores gaúchos que valorizam sustentabilidade e inovação no campo