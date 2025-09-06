Economia Banco do Brasil desiste de processar escritórios e sinaliza trégua em impasse com o Agro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente do BB comunicou decisão ao presidente da OAB após declaração em entrevista. Foto: ABr Presidente do BB comunicou decisão ao presidente da OAB após declaração em entrevista. Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A presidente do Banco do Brasil (BB), Tarciana Medeiros, afirmou ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, que o banco não pretende mais processar escritórios de advocacia que orientam produtores rurais a pedir recuperação judicial, segundo informações do jornal O Estado de S.Paulo. No mês passado, a OAB notificou Medeiros depois que ela disse que o BB avaliava processar bancas de advogados que atuavam ostensivamente contra a empresa.

Em uma conversa recente com o presidente da OAB, Tarciana Medeiros disse que não quis ferir prerrogativas da advocacia. Também afirmou que vai discutir o tema com a entidade, em vez de entrar na Justiça contra escritórios, de acordo com pessoas a par do caso.

Durante uma entrevista coletiva no último dia 15, a presidente do BB afirmou: “Nosso jurídico está analisando os escritórios que estão orientando de forma ostensiva contra o Banco do Brasil e avaliando a possibilidade de acioná-los judicialmente”. Segundo a executiva, muitos produtores são orientados por advogados a pedir recuperação judicial sem procurar o banco para uma renegociação.

Em resposta, a OAB enviou uma notificação extrajudicial a Medeiros pedindo explicações. Na ocasião, a entidade afirmou que “é inaceitável que, em pleno 2025, uma integrante do primeiro escalão do governo, líder de um dos maiores bancos do País, tente criminalizar o exercício legítimo da advocacia”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/banco-do-brasil-desiste-de-processar-escritorios-e-sinaliza-tregua-em-impasse-com-o-agro/

Banco do Brasil desiste de processar escritórios e sinaliza trégua em impasse com o Agro

2025-09-06