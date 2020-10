Celebridades TV Globo vai optar por estreante para viver Juma Marruá no remake de “Pantanal”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Cristiana Oliveira, a primeira Juma Marruá Foto: Reprodução Cristiana Oliveira, a primeira Juma Marruá. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após Bruno Luperi afirmar que o remake da novela “Pantanal” será fiel à trama exibida em 1990 pela extinta Rede Manchete está certo que o folhetim irá revelar uma atriz no papel de Juma (Cristiana Oliveira na primeira versão).

A decisão de não escolher um nome conhecido foi tomado pela direção do folhetim, que deve ir ao ar só em 2022 e não mais no ano que vem. Ainda de acordo com a publicação, a equipe vai buscar uma atriz que seja parecida fisicamente com Cristiana.

Tão logo a TV Globo anunciou o remake da novela de Benedito Ruy Barbosa vários nomes passaram a ganhar torcida nas redes sociais para viverem a “mulher-onça”. Entre eles, Rafa Kalimann, Vanessa Giácomo, Lucy Alves e Giullia Buscacio, atualmente no time de competidores do “Dança dos Famosos”.

A intenção é trazer “Pantanal” para os dias de hoje e gravar a trama naquele local, assim como a Manchete fez há 30 anos. Caso seja mesmo adiada, “Olho por Olho”, de João Emanuel Carneiro, seria a sucessora inédita de “Um Lugar ao Sol”, substituta de “Amor de Mãe”.

Atualmente, a equipe ainda está na fase de conceituação do remake, que narra a trajetória de José Leôncio e sua família. Ao mesmo tempo, a emissora carioca passou a sondar nomes para viverem os demais personagens.

Entre eles, Tadeu (Marcos Palmeira em 1990), Filomena (Jussara Freire na primeira versão) e Joventino (Marcos Winter no original). O nome de Antonio Fagundes já foi levantado para viver Joventino, na primeira fase, José Leôncio e o Velho do Rio, interpretados por Claudio Marzo há três décadas.

