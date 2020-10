Cinema Maria Ribeiro sobre teste para série: “Coloquei na cabeça, preciso pegar papel de qualquer jeito”

20 de outubro de 2020

Atriz tem papel de destaque em "Desalma", que será disponibilizada na plataforma Globoplay a partir de 22 de outubro

Maria Ribeiro, 44 anos de idade, está na expectativa para o lançamento da série Desalma, que será disponibilizada no catálogo da Globoplay a partir de 22 de outubro. Na trama, ela interpreta a personagem Giovana, definida como uma mulher contemporânea e cética que abandona a vida cosmopolita para morar na fictícia cidade de Brígida, no Sul do Brasil.

“Fiz teste para o papel da Giovana. Quando fui chamada para o teste e recebi os capítulos, fiquei completamente chapada com o texto da Ana Paula. Em uma sentada, eu li todos os episódios e achei inacreditável”, afirma a atriz, que estreou na TV há 25 anos, quando atuou na novela História de Amor (TV Globo, 1995).

De acordo com Maria, ela estava determinada a conquistar a personagem na série. “Coloquei na cabeça: preciso pegar esse papel de qualquer jeito. Este texto é incrível. Fazer na televisão o texto de uma autora vinda da literatura, é incrível. Também já acompanhava o trabalho do Manga [o diretor Carlos Manga Jr.] na publicidade e, depois, em Se eu fechar os olhos agora. Ele tem um trabalho muito imagético.

