TV Pampa realiza debate com candidatos ao governo do Rio Grande Sul; acompanhe

Por Pedro Marques | 9 de setembro de 2022

O programa se destaca por ter um formato dinâmico de perguntas e respostas. Foto: Divulgação/O Sul O programa se destaca por ter um formato dinâmico de perguntas e respostas. (Foto: Divulgação/O Sul) Foto: Divulgação/O Sul

A TV Pampa apresenta, na noite desta sexta-feira (9), a partir das 22h, debate ao vivo com os candidatos ao governo do Rio Grande Sul. Paulo Sérgio Pinto conduz o Debate Pampa, que se destaca por ter um formato dinâmico de perguntas e respostas.

Os postulantes ao Palácio Piratini que estarão no programa são Edegar Pretto (PT), Luiz Carlos Heinze (PP), Ricardo Jobin (Novo), Roberto Argenta (PSC), Vicente Bogo (PSB) e Vieira da Cunha (PDT). Eduardo Leite (PSDB) não aceitou participar do debate por, segundo a chapa, “não concordar com as regras (…), pois elas não permitem a discussão de ideias por conta do tempo escasso”. Onyx Lorenzoni (PL) cancelou por “motivos de agenda”. O Rio Grande do Sul tem 10 candidatos na disputa para o governo gaúcho.

O programa terá três blocos, sendo o primeiro para apresentações dos candidatos e duas rodadas de perguntas e respostas. No segundo bloco com mais duas etapas de questionamentos. Na última parte do programa, duas rodadas de perguntas respostas, além das considerações finais dos postulantes ao Palácio Piratini. Serão seis momentos em que os debatedores terão a oportunidade de questionarem seus oponentes, mostrando com exclusividade um debate direto.

Além da transmissão na TV Pampa, o debate vai ao ar, em áudio, pela Rádio Liberdade (83,3 FM). Também é possível acessar pelo YouTube, onde ficará gravado o debate. Assim como nas redes sociais Twitter e Facebook da emissora.

Conheça os candidatos

Carlos Messalla (PCB) – Natural de Gravataí. O candidato tem 46 anos e é servidor dos Correios. Messalla declarou um patrimônio de apenas R$ 112. O postulante ao Palácio Piratini não tem acesso ao horário eleitoral. Vice: Edson Canabarro (PCB).

Edegar Pretto (PT) – Natural de Miraguaí. Pretto, de 50 anos, é deputado estadual, estando em seu terceiro mandato. O gestor público tem patrimônio declarado de R$ 666 mil. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 1 minuto e 33 segundos. Vice: Pedro Ruas (PSOL).

Eduardo Leite (PSDB) – Natural de Pelotas. Leite, de 37 anos, é formado em Direito. O candidato foi vereador e prefeito de Pelotas, além de ser ex-governador do RS. O patrimônio declarado pelo postulante ao Piratini foi de mais de R$ 280 mil. O tempo de propaganda na rádio e na TV é de 3 minutos e 44 segundos. Vice: Gabriel Souza (MDB).

Luis Carlos Heinze (PP) – Natural de Candelária. Heinze, de 71 anos, é engenheiro agrônomo. Foi prefeito de São Borja e deputado federal por cinco mandatos. O patrimônio declarado pelo atual senador foi superior a R$ 8 milhões. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 58 segundos. Vice: Tanise Sabino (PTB).

Onyx Lorenzoni (PL) – Natural de Porto Alegre. Onyx, de 67 anos, é formado em Veterinária. Ex-deputado estadual, ex-ministro e, atualmente, deputado federal em seu quinto mandato. O patrimônio declarado pelo candidato foi de mais de R$ 980 mil. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 1 minuto e 31 segundos. Vice: Cláudia Jardim (PL).

Rejane de Oliveira (PSTU) – Natural de Porto Alegre. Rejane, 61 anos, é professora. A ex-presidente do Cpers/Sindicato tem patrimônio declarado de R$ 520 mil. A postulante ao Palácio Piratini não tem acesso ao horário eleitoral. Vice: Vera Rosane (PSTU).

Ricardo Jobin (Novo) – Natural de Santa Maria. Jobin, de 46 anos, é advogado. O postulante foi ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Santa Maria. O patrimônio declarado foi superior a R$ 7 milhões. Vice: Rafael Dresh (Novo).

Roberto Argenta (PSC) – Natural de Gramado. Argenta, de 69 anos, é empresário. O candidato foi deputado federal, além de vereador e prefeito de Igrejinha. O patrimônio declarado foi de R$ 372 milhões. O tempo de propaganda no rádio e na TV é de 28 segundos. Vice: Nívea Rosa (Solidariedade).

Vicente Bogo (PSB) – Natural de Rio do Oeste, em Santa Catarina. Bogo, de 65 anos, é professor universitário. O candidato– ex-deputado-federal e ex-vice-governador do RS– tem patrimônio declarado de R$ 300 mil. O tempo de propaganda na rádio e na TV é de 41 segundos. Vice: Josiane Paz (PSB).

Vieira da Cunha (PDT) – Natural de Cachoeira do Sul. Vieira, de 62 anos, é procurador de Justiça do Estado. O cachoeirense foi vereador, deputado estadual (3 mandatos) e deputado federal (2 mandatos). O patrimônio pessoal declarado foi de mais de R$ 1 milhão. O tempo do pedetista no rádio e na TV é de 44 segundos. Vice: Professora Regina (PDT).

