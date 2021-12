Tecnologia Twitter possui sistema secreto para lidar com ataques contra contas famosas

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O sistema também ajuda a proteger pessoas normais que acabam se tornando virais na rede social. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O objetivo de todo usuário do Twitter é evitar ser o personagem principal do dia, segundo o meme. Só que se você for azarado, a plataforma está preparada para te ajudar a sobreviver ao ataque de trolls em potencial. De acordo relata a Bloomberg, a empresa desenvolveu o Project Guardian, que é uma lista interna de milhares de contas que podem ser atacadas por outros usuários. A lista rastreia rapidamente qualquer reclamação relacionada a esses usuários nos sistemas de moderação do Twitter.

A conclusão dos relatórios da Bloomberg é que o Project Guardian é um aspecto preditivo das medidas de segurança do Twitter. Sendo ao contrário do tratamento dado pelo Facebook aos VIPs, o qual já foi criticado por permitir que celebridades e políticos quebrassem as regras dessa plataforma. O sistema do Twitter não necessariamente concede mais privilégios aos usuários em questão.

O Project Guardian inclui alguns atletas conhecidos, personalidades da mídia e políticos, entretanto, Yoel Roth, que é o chefe de integridade do site do Twitter, informou à Bloomberg que a lista não inclui somente usuários famosos. Ou seja, também ajuda a proteger pessoas normais que acabam se tornando virais na rede social.

“A razão pela qual esse conceito existia é por causa do fenômeno da ‘pessoa do dia’”, explicou Roth. Para ele, “há algumas pessoas que são a ‘pessoa do dia’ na maioria dos dias e, portanto, o Project Guardian seria uma forma de protegê-las.”

Pensando em um mundo ideal, o Twitter seria capaz de fornecer a todos os usuários a mesma quantidade de suporte de segurança. Segundo o site Bloomberg, a empresa recebe muitos pedidos de moderação para administrar tal questão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia