Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Equipamento tentará achar a fonte de fenômenos massivos de luz. (Foto: Nasa)

A Nasa (agência espacial norte-americana) lançou nesta semana a missão exploradora de polarimetria de imagens raio-x (IXPE, na sigla em inglês). A missão é fruto de um esforço colaborativo com a agência espacial italiana ASI e outras 12 entidades internacionais.

O objetivo da IXPE é observar a polarização de raios-x em supernovas, buracos-negros super massivos e objetos com alta emissão de energia espalhados pelo universo.

O lançamento foi realizado a partir do Centro Espacial Kennedy, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. “Juntamente com nossos parceiros na Itália e no mundo, adicionamos um novo observatório à nossa frota que moldará nosso entendimento do universo nos próximos anos. Casa aeronave da Nasa é cuidadosamente escolhida para observações que permitirão novas ciências, e a IXPE nos mostrará o universo violento ao nosso redor como nunca pudemos ver”, afirmou Thomas Zurbuchen, administrador do diretório de Missões Científicas da Nasa.

O foguete Falcon 9, da SpaceX, foi responsável por colocar a IXPE em órbita. O módulo carrega três telescópios especiais com detectores polarimétricos – propriedade que permite identificar detalhes no espectro de luz que podem revelar a origem da emissão eletromagnética. A IXPE é considerada sucessora de outros projetos de captura de polarização de raios-x, como o observatório Chandra, principal telescópio de raios-x da Nasa.

Buraco negro

A Nasa confirmou que o buraco negro supermassivo presente no centro da Via Láctea está disparando jatos de hidrogênio e outras substâncias. A informação contraria a ideia, muitas vezes difundida, de que a região estaria adormecida.

De acordo com trecho do texto da agência espacial, “o buraco negro da Via Láctea, com uma massa de 4,1 milhões de ‘Sóis’, não é bem um monstro em hibernação, mas apresenta ‘soluços’ periódicos conforme gases e estrelas e nuvens caem dentro dele.”

O buraco negro é considerado a força mais poderosa do universo, e surge de explosões de supernovas prestes a morrerem. Tais objetos constituem tamanha força gravitacional que nem a luz consegue escapar.

Os jatos com substâncias são lançados justamente por causa da enorme força de atração. Por puxarem gases, poeira cósmica, planetas e estrelas, os buracos negros eventualmente dispersam as substâncias em algo parecido a um sopro.

Alex Wagner, astrônomo e co-autor do estudo, na Universidade Tsukuba, no Japão, afirma que conforme o buraco negro “sopra através do gás, esse jato se dispersa em várias correntes. Essas correntes atravessam o disco de gás da Via Láctea”

